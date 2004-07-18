Матч завершен
Рубин
Казань
1:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
17 июля 2004, 23:00 МСК
17.07.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы