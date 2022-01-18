Иван Коновалов
Рубин
Ливингстон
Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон». Контракт подписан на полтора года
11 минут назад
Иван Коновалов и «Ливингстон» подписали контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год. Коновалову осталось получить разрешение на работу – после этого он присоединится к клубу в Шотландии.
Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл назвал трансфер «очень важным подписанием». Он объяснил, что из-за проблем с финансами клуб долго не мог подписать полноценного вратаря хорошего уровня.
Мартиндейл считает Коновалова конкурентом основному вратарю Максу Стрыйеку. «Иван приедет и подтолкнет Макса, и я думаю, это будет хорошо для развития их обоих».
- Коновалову 27 лет. Большую часть карьеру он провел в России, где на высшем уровне играл в «Рубине» и «Урале». Также выступал в Сербии и Белоруссии.
- «Ливингстон» выступает в главной шотландской лиге – Премьершипе. Он занимает восьмое место после 20 туров.
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