Иван Коновалов
Рубин
Ливингстон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Иван Коновалов #Рубин #Ливингстон

Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон». Контракт подписан на полтора года

11 минут назад

Иван Коновалов и «Ливингстон» подписали контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год. Коновалову осталось получить разрешение на работу – после этого он присоединится к клубу в Шотландии.

Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл назвал трансфер «очень важным подписанием». Он объяснил, что из-за проблем с финансами клуб долго не мог подписать полноценного вратаря хорошего уровня.

Мартиндейл считает Коновалова конкурентом основному вратарю Максу Стрыйеку. «Иван приедет и подтолкнет Макса, и я думаю, это будет хорошо для развития их обоих».

  • Коновалову 27 лет. Большую часть карьеру он провел в России, где  на высшем уровне играл в «Рубине» и «Урале». Также выступал в Сербии и Белоруссии.
  •  «Ливингстон» выступает в главной шотландской лиге – Премьершипе. Он занимает восьмое место после 20 туров.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Ливингстон»
Еще по теме
Шотландия выпустила форму с AC/DC. Ее основатели родились в Шотландии, чуть не стали футболистами и давали концерт в форме
Почему Шотландия – часть Великобритании? Как она потеряла независимость? Насколько свободна внутри страны? И почему сейчас очень близка ее вернуть?
Ненависть протестантов и католиков, счастье от развала «Рейнджерс». Главное дерби Шотландии в проекте Стогниенко
Продлевать ли контракт с 37-летним вратарем? Шотландский клуб решил проблему через опрос в твиттере
Как устроена Шотландия: в стране думают о независимости, а сборная играет в футбол почти 150 лет
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Иван Коновалов
#Рубин
#Ливингстон