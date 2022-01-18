Вратарь «Рубина» Коновалов перешел в шотландский «Ливингстон». Контракт подписан на полтора года

Иван Коновалов и «Ливингстон» подписали контракт на 18 месяцев с опцией продления еще на год. Коновалову осталось получить разрешение на работу – после этого он присоединится к клубу в Шотландии.

Главный тренер «Ливингстона» Дэвид Мартиндейл назвал трансфер «очень важным подписанием». Он объяснил, что из-за проблем с финансами клуб долго не мог подписать полноценного вратаря хорошего уровня.

Мартиндейл считает Коновалова конкурентом основному вратарю Максу Стрыйеку. «Иван приедет и подтолкнет Макса, и я думаю, это будет хорошо для развития их обоих».