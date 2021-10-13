Шотландия выпустила форму с AC/DC. Ее основатели родились в Шотландии, чуть не стали футболистами и давали концерт в форме
Шотландия показала специальную форму: это коллаб с Umbro и группой AC/DC.
На форме изображен логотип группы, надпись «Высокое напряжение» вместо фамилии игроков, а вместо герба – солист группы Ангус Янг с фирменно поднятым кулаком.
Umbro выпустила и другой мерч по теме: куртку и толстовку, кроссовки, шарф, ползунки, брюки и кепку.
Шотландия отсылает к событиям 1978 года. Тогда AC/DC сыграли в Глазго концерт за месяц до чемпионата мира в Аргентине, где Шотландия даже победила Голландию (она потом дошла до финала), но не вышла из группы. AC/DC тогда как раз выступали в форме шотландской сборной. Сейчас Umbro использует эту форму, добавив только символику группы.
Основатели AC/DC братья Янги родились в Шотландии (как и их будущий фронтмен Бон Скотт), но в детстве эмигрировали в Австралию. Оба брата занимались футболом, но вместо спортивной карьеры выбрали музыку.
Концерт 1978 года случился за два года до поворотного события в группе, когда погиб Бон Скотт. Тогда Янги собирались закончить с группой, но нашли нового солиста Брайана Джонсона и выпустили альбом Back in Black, который сделал группу большими звездами.
Брайан Джонсон родился в Англии, но говорит, что у группы до сих пор сохранилась связь с Шотландией. На похоронах Малькольма Янга играл шотландский оркестр в килтах, а в его родном городе установлено сразу два памятника.
Джонсон однажды даже рассказывал, как он с Малькольмом приехали в Шотландию и поджидали там лох-несское чудовище в том самом озере:
«Мы зашли в воду прямо в ботинках. Нам было холодно. Помню, как Мал тогда держал в одной руке напиток, а в другой – коробку фейерверков, пытаясь поджечь озеро. Когда мы вернулись к женам, то были все в грязи, а волосы были похожи на солому. Что за ночь!»