Шотландия выпустила форму с AC/DC. Ее основатели родились в Шотландии, чуть не стали футболистами и давали концерт в форме

Шотландия отсылает к событиям 1978 года. Тогда AC/DC сыграли в Глазго концерт за месяц до чемпионата мира в Аргентине, где Шотландия даже победила Голландию (она потом дошла до финала), но не вышла из группы. AC/DC тогда как раз выступали в форме шотландской сборной. Сейчас Umbro использует эту форму, добавив только символику группы.

Основатели AC/DC братья Янги родились в Шотландии (как и их будущий фронтмен Бон Скотт), но в детстве эмигрировали в Австралию. Оба брата занимались футболом, но вместо спортивной карьеры выбрали музыку.