AC/DC

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Австралийская рок-группа
Дата основания
31 декабря 1973 г.
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Материалы
Материалы
Шотландия выпустила форму с AC/DC. Ее основатели родились в Шотландии, чуть не стали футболистами и давали концерт в форме
#Шотландия
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