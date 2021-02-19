Ненависть протестантов и католиков, счастье от развала «Рейнджерс». Дерби «Старой фирмы» в проекте Стогниенко

Стогниенко рассказывает: по проекту ездили в Глазго еще в то время, когда фанатов пускали на трибуны – общались с ними и даже с теми, у кого проблемы с полицией – с такими приходилось разговаривать со спины.

Фильм начинается с показа кадров в Глазго. «Дерби не имеет отношения к географии города, как большинство других дерби. Большее значение имеет история. Это идеологическое противостояние разных людей – людей разных религий и разных национальностей», – объясняет Стогниенко.