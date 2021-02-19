Ненависть протестантов и католиков, счастье от развала «Рейнджерс». Дерби «Старой фирмы» в проекте Стогниенко
Проект Владимира Стогниенко «Планета футбола» отправился в Глазго. Цель – посмотреть на принципиальное дерби в Европе между «Селтиком» и «Рейнджерс».
Стогниенко рассказывает: по проекту ездили в Глазго еще в то время, когда фанатов пускали на трибуны – общались с ними и даже с теми, у кого проблемы с полицией – с такими приходилось разговаривать со спины.
Фильм начинается с показа кадров в Глазго. «Дерби не имеет отношения к географии города, как большинство других дерби. Большее значение имеет история. Это идеологическое противостояние разных людей – людей разных религий и разных национальностей», – объясняет Стогниенко.
На вопрос, чем Глазго отличается от обычных английских городов, отвечает научный руководитель «Планеты футбола» Семен Павлюк: «На первый взгляд, Глазго – еще один стандартный английский город. Глазго – мощный культурный пласт промышленного наследия. Буквально за углом пешеходки находятся промышленные трущобы начала XX века. Город не самый красивый, но интересный для понимания истории Британии (и футбольной)».
Авторы проекта разговаривают с фанатами – как с открытыми лицами:
Так и с закрытыми. Которые объясняют, что рядом с «Селтик Парк», так вышло, собираются хардкорные фанаты «Рейнджерс»:
Немного истории и трофейной статистики:
Интересные факты. Например, что рядом со стадионом «Селтика» расположено старое кладбище.
«Самый счастливый момент? Когда мы выиграли у «Барселоны» 2:1», – вспомнил фанат «Селтика». Вероятно, речь о победной игре в 2012 году, когда в группе с «Селтиком» были также «Бенфика» и «Спартак».
Интересный факт: со стадионом «Рейнджерса» «Айброксом» граничит район Гован, где новую гавань более сотни лет назад открыла известная судостроительная компания Harland & Wolff. Та самая, которая построила «Титаник».
Стогниенко рассказал, какие кричалки слышал от фанатов «Рейнджерс» на финале Кубка УЕФА с «Зенитом». «Нас многие ненавидят из-за британской самоидентичности, которую клуб постоянно подчеркивает», – рассказывают они.
Известно, что противостояние «Рейнджерс» и «Селтика» представляется как столкновение протестантов и католиков. Есть версия, что Алекс Фергюсон покинул «Рейнджерс», когда был игроком, из-за женитьбы на католичке. Но она не подтверждена.
В 1980 году фанаты обоих клубов подрались прямо на поле после финала Кубка Шотландии.
А потом в «Рейнджерс» пришел католик Мо Джонстон, который раньше играл за «Селтик». Фанаты рассказали Стогниенко, что творилось после этого, и как игрока не любили болельщики обоих клубов.
Впервые за всю историю в разных лигах клубы оказались после перевода «Рейнджерс» в четвертый дивизион из-за финансовых проблем. «Что может быть лучше, чем наблюдать, как твой главный противник проваливается из премьер-лиги в низшие дивизионы, потом пытается из них выкарабкаться. Просто чудесно!» – восторгается фанат «Селтика» тем воспоминаниям.
Ясно, что это были золотые годы «Селтика».
«Рейнджерс» впервые победил «Селтик» за долгое время в декабре 2018-го. Теперь у «Селтика» есть проблемы при Ниле Ленноне, а у «Рейнджерс» – стабильность при Стивене Джеррарде.
Еще больше интересного – в следующих выпусках.