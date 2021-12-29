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#Рубин #РПЛ #Спартак #Александр Ломовицкий

«Рубин» объявил о трансфере Ломовицкого из «Спартака». Контракт подписан до 2026 года

час назад

«Спартак»

«Рубин» и Александр Ломовицкий подписали контракт на четыре с половиной года. Это его первый полноценный трансфер в карьере: до этого он уходил из «Спартака» только в аренду.

  • Ломовицкому 23 года, он играет крайнего защитника. Он воспитанник «Спартака», в 2018-м дебютировал за основу. Всего провел за клуб 46 матчей и отдал две голевые.
  • Дважды уходил из системы «Спартака» в аренду: в тульский «Арсенал» и в «Химки».

«Рубин» занимает десятое место в таблице РПЛ, «Спартак» идет девятым.

Источник:
«Рубин»
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