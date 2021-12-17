«Футболки должны быть мокрыми». Первое выступление нового тренера Спартака – очень коротко

Паоло Ваноли официально возглавил «Спартак». Он сначала дал интервью клубному медиа, а затем ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Самые главные цитаты:

📢 Обещание одно – работа и страсть: «Что касается моего поведения, то или я говорю неправду – обещаю победы, чемпионство и так далее. Или я веду себя честно: обещаю работу и самоотдачу. От игроков буду требовать страсти и дисциплины. После каждой игры их футболки должны быть насквозь мокрыми».

📢 Нет разделения на турниры: «Мы должны работать над нашим менталитетом. Мы не можем так играть в Лиге Европы, но идти девятыми в чемпионате. Мы — это «Спартак», и должны одинаково подходить к матчам и в чемпионате, и в ЛЕ».