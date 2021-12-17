«Футболки должны быть мокрыми». Первое выступление нового тренера Спартака – очень коротко
Паоло Ваноли официально возглавил «Спартак». Он сначала дал интервью клубному медиа, а затем ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
Самые главные цитаты:
📢 Обещание одно – работа и страсть: «Что касается моего поведения, то или я говорю неправду – обещаю победы, чемпионство и так далее. Или я веду себя честно: обещаю работу и самоотдачу. От игроков буду требовать страсти и дисциплины. После каждой игры их футболки должны быть насквозь мокрыми».
📢 Нет разделения на турниры: «Мы должны работать над нашим менталитетом. Мы не можем так играть в Лиге Европы, но идти девятыми в чемпионате. Мы — это «Спартак», и должны одинаково подходить к матчам и в чемпионате, и в ЛЕ».
📢 Осведомлен о том, что происходит в РПЛ: «В России очень легко дают жёлтые карточки, я изучал этот момент, судейство в РПЛ. Если мы получаем много жёлтых карточек, то это приводит к дисквалификации — это не очень хороший момент, но с этим тоже можно работать».
📢 Интересен клуб: «Сейчас мы стараемся погрузиться в историю «Спартака», чтобы лучше понять его культуру. Это очень важно».
📢 Уже жесткость: «Знаком ли с Леонидом Федуном, с Заремой Салиховой? «По-моему, я достаточно ясно сказал ранее, что благодарен президенту клуба и совету директоров за возможность быть в «Спартаке».
Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.