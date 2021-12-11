Во время матча «Крыльев» и «Рубина» умер зритель на стадионе. Предварительная причина – остановка сердца

В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» принимали на своем поле «Рубин» (2:0). Печальное событие из этой встречи – смерть фаната «Крыльев» во время матча.

Заявление РПЛ:

«50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца. Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов».

Информация «Чемпионата»: на стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.