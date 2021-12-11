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#Крылья Советов #РПЛ #Рубин

Во время матча «Крыльев» и «Рубина» умер зритель на стадионе. Предварительная причина – остановка сердца

3 часа назад

В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» принимали на своем поле «Рубин» (2:0). Печальное событие из этой встречи – смерть фаната «Крыльев» во время матча.

Заявление РПЛ:

«50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.

Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика.

Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов».

Информация «Чемпионата»: на стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт РПЛ
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