Крылья Советов
РПЛ
Рубин
Во время матча «Крыльев» и «Рубина» умер зритель на стадионе. Предварительная причина – остановка сердца
3 часа назад
В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» принимали на своем поле «Рубин» (2:0). Печальное событие из этой встречи – смерть фаната «Крыльев» во время матча.
Заявление РПЛ:
«50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.
Российская Премьер-Лига выражает соболезнования родным и близким болельщика.
Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов».
Информация «Чемпионата»: на стадионе дежурила машина реанимации, но в итоге врачи самостоятельно делали массаж сердца.
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