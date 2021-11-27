Трагедия в русском хоккее: умер игрок из системы «Динамо». Врачи шесть дней спасали его в реанимации
27 ноября хоккеист из системы «Динамо» Валентин Родионов умер в больнице. Врачи Морозовской детской клиники боролись за его жизнь шесть дней. Родионов перенес операцию и был введен в медикаментозную кому. В таком состоянии он находился с 21 ноября, когда потерял сознание в матче ЦСКА и «Динамо». В матче Первенства Москвы играли команды 2005 года рождения.
Родионов сам доехал до скамейки запасных после смены, но дальше потерял сознание. Первую помощь ему оказывали прямо там. Дальше Родионов попал в больницу. Клуб «Динамо» сразу объявил, что берет на себя все расходы по его лечению. Представители «Динамо» рассказывали, что сильного удара в том моменте не было.
Операция проводилась, чтобы снизить давление на мозг из-за скопившейся жидкости. Телеграм-канал «Мутко против» рассказывал: она прошла успешно, а хоккеист находился в стабильном состоянии. Во всех сообщениях из больницы подчеркивалось, что жизни Родионова ничего не угрожает. Последние новости о состоянии Родионова были 23 ноября.
Родионов был одним из самых талантливых игроков из системы «Динамо». В этом сезоне 16-летний Родионов начал играть в МХЛ. Провел там 10 матчей и сделал одну результативную передачу. Последний раз он выходил в лиге 12 октября. За пять дней до этого вышло его интервью на официальном сайте МХЛ. Там Родионов делился эмоциями от прогресса.
Его слова: «В прошлом сезоне даже не думал, что буду здесь играть. Мы с командой ходили на финальные игры против «Локо» – это было как будто что-то недостижимое. Поэтому и сейчас эмоции, конечно, непередаваемые. Вроде только вчера смотрел на этих ребят с трибун, а теперь играю с ними в одной команде. Все очень добрые и позитивные, помогли влиться в коллектив».
В интервью сайту МХК «Динамо» он рассказывал, что сначала совмещал хоккей с плаванием и художественной школой. Мог Родионов и не перейти в «Динамо» – ездил на двухнедельный просмотр в «Локомотив». Но в итоге выбрал именно «Динамо»: «С ребятами 2005 года рождения, которые в команде, очень хорошие отношения. За все годы вместе – уже как семья».
Клубы КХЛ выражают соболезнования родным и близким Родионова:
Ближайшие матчи МХЛ начнутся с минуты молчания. Федерация хоккея России напомнила, что Родионов играл и за юниорскую сборную России U17. Родионов выходил за нее в матчах против Словакии и Чехии, отметился голевой передачей. Эти игры проходили в последних числах октября и в начале декабря. До трагедии оставалось меньше месяца.