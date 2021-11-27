Трагедия в русском хоккее: умер игрок из системы «Динамо». Врачи шесть дней спасали его в реанимации

27 ноября хоккеист из системы «Динамо» Валентин Родионов умер в больнице. Врачи Морозовской детской клиники боролись за его жизнь шесть дней. Родионов перенес операцию и был введен в медикаментозную кому. В таком состоянии он находился с 21 ноября, когда потерял сознание в матче ЦСКА и «Динамо». В матче Первенства Москвы играли команды 2005 года рождения.

Родионов сам доехал до скамейки запасных после смены, но дальше потерял сознание. Первую помощь ему оказывали прямо там. Дальше Родионов попал в больницу. Клуб «Динамо» сразу объявил, что берет на себя все расходы по его лечению. Представители «Динамо» рассказывали, что сильного удара в том моменте не было.

Операция проводилась, чтобы снизить давление на мозг из-за скопившейся жидкости. Телеграм-канал «Мутко против» рассказывал: она прошла успешно, а хоккеист находился в стабильном состоянии. Во всех сообщениях из больницы подчеркивалось, что жизни Родионова ничего не угрожает. Последние новости о состоянии Родионова были 23 ноября.