Почему вообще 25-летний хоккеист вдруг умер от кровоизлияния? Вот что известно

Коллоидная киста мозга считается доброкачественным образованием – это полость, внутри которой содержится жидкость. Образование медленно растет и до определенного момента может почти никак себя не проявлять. Жидкостная полость бывает даже врожденной, а потом обнаруживается в зрелом возрасте. Чаще всего кисту удаляют через операцию – особенно если она достигает больших размеров и влияет на состояние человека.

Киста может быть и следствием травм (в случае с хоккеем как раз актуально). Когда она начинает расти, то структуры мозга сдавливаются. От этого у человека возникают головные боли и приступы головокружения. В таком случае возможны даже галлюцинации и нарушение координации движений. Если роста кисты не происходит, то за ней просто наблюдают и не удаляют сразу. В случае с Кейвом до операции не было никаких сообщений о наличии у него такой кисты.

Сразу после операции генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд подтвердил, что все произошедшее с Кейвом было неожиданностью для его близких: «Я говорил с женой Колби этим утром. Она мне рассказала о прошлой ночи, как у него болела голова. Они отвезли его в больницу в Бэрри, где определили кровоизлияние в мозг. После этого Кейва и перевезли в больницу в Торонто».