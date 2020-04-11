Почему вообще 25-летний хоккеист вдруг умер от кровоизлияния? Вот что известно
Новость, которая никак не связана с коронавирусом: 11 апреля умер 25-летний хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв. До приостановки сезона Кейв провел за «Эдмонтон» 11 матчей (всего за карьеру в НХЛ – 67) и даже забросил шайбу. Последнюю игру в НХЛ Кейв отбегал 22 февраля, когда его «Эдмонтон» проиграл «Миннесоте» (3:5). Чемпионат НХЛ остановлен из-за коронавируса, поэтому Кейв находился дома.
Последний пост в инстаграме Кейва был еще 1 января – там он вместе с женой:
О новостях с Кейвом мы следили по твиттеру «Эдмонтона». Страшное случилось 7 апреля. Тогда клуб написал, что Колби Кейва ввели в медикаментозную кому, когда ночью он перенес кровоизлияние в мозг. Кейв оказался в отделении интенсивной терапии больницы в Торонто. Уже тогда ситуация была сложной – клуб просил о молитвах за игрока. Медикоментозная кома нужна для поддержания стабильного состояния Кейва.
9 апреля произошли новые события – Кейва прооперировали. Из его мозга извлекли коллоидную кисту. Именно она спровоцировала давление на мозг и вызвала кровоизлияние. Кейв по-прежнему оставался в медикаментозной коме, а его жена рассуждала о чуде – только оно могло помочь Кейву сохранить жизнь. Коллоидную кисту удалили, но проблема с состоянием Кейва все равно оставалась.
«Это даст его мозгу время исцелиться и отдохнуть от всего, через что он прошел. Мы хотели бы поблагодарить организацию «Эдмонтона», все хоккейное сообщество, наших друзей, семью и всех, кто проявил к нам любовь и поддержку. Мы благодарим команду интенсивной терапии, нейрохирургов и медсестер в больнице Саннибрук. Ценим все, что вы делаете для нашего Колби», – писала его семья в заявлении от «Эдмонтона».
Коллоидная киста мозга считается доброкачественным образованием – это полость, внутри которой содержится жидкость. Образование медленно растет и до определенного момента может почти никак себя не проявлять. Жидкостная полость бывает даже врожденной, а потом обнаруживается в зрелом возрасте. Чаще всего кисту удаляют через операцию – особенно если она достигает больших размеров и влияет на состояние человека.
Киста может быть и следствием травм (в случае с хоккеем как раз актуально). Когда она начинает расти, то структуры мозга сдавливаются. От этого у человека возникают головные боли и приступы головокружения. В таком случае возможны даже галлюцинации и нарушение координации движений. Если роста кисты не происходит, то за ней просто наблюдают и не удаляют сразу. В случае с Кейвом до операции не было никаких сообщений о наличии у него такой кисты.
Сразу после операции генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд подтвердил, что все произошедшее с Кейвом было неожиданностью для его близких: «Я говорил с женой Колби этим утром. Она мне рассказала о прошлой ночи, как у него болела голова. Они отвезли его в больницу в Бэрри, где определили кровоизлияние в мозг. После этого Кейва и перевезли в больницу в Торонто».