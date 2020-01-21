Год после смерти Эмилиано Салы: отец умер, а клубы до сих пор спорят о деньгах
21 января 2019 года нападающий «Нанта» Эмилиано Сала летел в самолете в Великобританию, «Кардифф Сити» купил его за 17 миллионов евро. Самолет исчез с радаров, через две недели тело погибшего футболиста обнаружили в море на глубине 60 метров.
В феврале все матчи 24-го тура французских Лиги 1 и Лиги 2 начинались с аплодисментов Эмилиано Сале. «Нант», последний клуб футболиста, продавал билеты на игру с «Нимом» строго по девять евро (под этим номером играл Сала). Игроки «Нанта» вышли в черных футболках с фамилией погибшего игрока. Они вели в счете 2:0, но проиграли 2:4.
Ранее свой первый матч без Салы «Нант» провел с «Сент-Этьеном» и сыграл 1:1. «Это был самый сложный матч в карьере», – сказал тренер «Нанта» Вахид Халилходжич.
Еще «Нант» вывел из обращения девятый номер.
Фанаты «Кардиффа» перед игрой с «Борнмутом» устроили перформанс в честь Салы. Свой гол ему посвятил форвард «Кардиффа» Бобби Рид, который реализовал пенальти.
В мае юношеская команда «Нанта» (U-17) выиграла чемпионат Франции. Победу она посвятила Сале, вытащив во время празднования футболку с его фотографией:
В городе Прогресо, где рос Сала, живет его семья – мама, брат и сестра. Они перевезли собаку футболиста, фото которой облетело весь мир в феврале. Она все это время ждала хозяина на пороге дома.
Отец Салы давно ушел из семьи и редко общался с сыном. Он умер от остановки сердца через три месяца поле гибели Эмилиано.
В конце октября в его честь был переименован стадион в Прогресо. Сала еще ребенком начинал играть в футбол в клубе «Сан-Мартин» и выступал там 11 лет.
Практически весь год «Нант» и «Кардифф» спорили из-за денег. Французы настаивали на оплате, «Кардифф» отказывался, так как на момент гибели Сала еще не был игроком клуба. ФИФА обязала «Кардифф» заплатить «Нанту» шесть миллионов евро за трансфер. Если этого не произойдет, «Кардифф» получит запрет на трансферы на три ближайших окна.
Клуб не согласился и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Предполагается, что CAS вынесет решение не раньше лета 2020 года.
UPD. В годовщину смерти Салы «Нант» объявил о выпуске специальной формы, посвященной памяти футболиста. Всего таких футболок – 800 штук стоит каждая из них по 80 евро. Клуб направит вырученные средства воспитавшим Салу аргентинским клубам.