Год после смерти Эмилиано Салы: отец умер, а клубы до сих пор спорят о деньгах

21 января 2019 года нападающий «Нанта» Эмилиано Сала летел в самолете в Великобританию, «Кардифф Сити» купил его за 17 миллионов евро. Самолет исчез с радаров, через две недели тело погибшего футболиста обнаружили в море на глубине 60 метров.

В феврале все матчи 24-го тура французских Лиги 1 и Лиги 2 начинались с аплодисментов Эмилиано Сале. «Нант», последний клуб футболиста, продавал билеты на игру с «Нимом» строго по девять евро (под этим номером играл Сала). Игроки «Нанта» вышли в черных футболках с фамилией погибшего игрока. Они вели в счете 2:0, но проиграли 2:4.