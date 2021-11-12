Эмилиано Сала

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Футбол
Организатор полета погибшего Эмилиано Салы получил 18 месяцев тюрьмы
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Футбол
Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
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Год после смерти Эмилиано Салы: отец умер, а клубы до сих пор спорят о деньгах
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