Эмилиано Сала

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Футбол
Организатор полета погибшего Эмилиано Салы получил 18 месяцев тюрьмы
#Эмилиано Сала
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Футбол
Решение ФИФА по трансферу погибшего Салы: «Кардифф» заплатит «Нанту» 5,3 млн фунтов
#Эмилиано Сала