Эмилиано Сала
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#Эмилиано Сала

Организатор полета погибшего Эмилиано Салы получил 18 месяцев тюрьмы

12 ноября, 16:46

Британский предприниматель Дэвид Хендерсон осужден на 18 месяцев. Суд заявил о его причастности к организации полета Эмилиано Салы. Хендерсон признан виновным в халатности и создании угрозы безопасности полетов.

Ранее Хендерсон подтвердил, что участвовал в организации этого полета без разрешения на рейс.

21 января 2019 года частный самолет с пилотом и Салой на борту потерпел авиакатастрофу над Ла-Маншем. В начале февраля были обнаружены обломки самолета и тело Салы.

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Источник:
BBC
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Фархад Бали
12 ноября, 20:48
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#Эмилиано Сала