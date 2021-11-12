Организатор полета погибшего Эмилиано Салы получил 18 месяцев тюрьмы

Британский предприниматель Дэвид Хендерсон осужден на 18 месяцев. Суд заявил о его причастности к организации полета Эмилиано Салы. Хендерсон признан виновным в халатности и создании угрозы безопасности полетов.

Ранее Хендерсон подтвердил, что участвовал в организации этого полета без разрешения на рейс.

21 января 2019 года частный самолет с пилотом и Салой на борту потерпел авиакатастрофу над Ла-Маншем. В начале февраля были обнаружены обломки самолета и тело Салы.