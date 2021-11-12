Эмилиано Сала
Организатор полета погибшего Эмилиано Салы получил 18 месяцев тюрьмы
12 ноября, 16:46
Британский предприниматель Дэвид Хендерсон осужден на 18 месяцев. Суд заявил о его причастности к организации полета Эмилиано Салы. Хендерсон признан виновным в халатности и создании угрозы безопасности полетов.
Ранее Хендерсон подтвердил, что участвовал в организации этого полета без разрешения на рейс.
21 января 2019 года частный самолет с пилотом и Салой на борту потерпел авиакатастрофу над Ла-Маншем. В начале февраля были обнаружены обломки самолета и тело Салы.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
12 ноября, 20:48
0
Комментарий скрыт модератором
ответить