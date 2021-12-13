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#РПЛ #ЦСКА #Спартак #Ростов #Краснодар #Зенит #Рубин #Сочи #Динамо #Крылья Советов #Уфа #Арсенал Тула #Урал #Ахмат #Химки #Нижний Новгород #Локомотив

В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый

вчера, 21:01

Премьер-лига прервала чемпионат на зимнюю паузу. Турнир возобновится уже в следующем году – 27 февраля.

таблица перед паузой

Гол

  • «Зенит» ушел на паузу лидером. Он на два очка опережает «Динамо».
  • В топ-3 попал «Сочи», проводящий третий сезон в РПЛ. Его лучшим результатом было пятое место в прошлом розыгрыше.
  • «Спартак», финишировавший в прошлом сезоне вторым, теперь идет девятым. Он на четыре очка выше зоны стыковых матчей.
  • «Химки», завершившие прошлый сезон на восьмом месте, теперь занимают последнее место.
  • Самой забивающей командой стал «Зенит» (44 гола), самыми пропускающими – «Ростов» и «Арсенал» (по 35).
  • Лучший бомбардир турнира пока Гамид Агаларов («Уфа», 13 голов), лучший ассистент – Малком («Зенит», шесть ассистов), лучший по очкам – Артем Дзюба («Зенит», 15 очков: десять голов и пять ассистов).
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Источник:
РПЛ
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#Уфа
#Арсенал Тула
#Урал
#Ахмат
#Химки
#Нижний Новгород
#Локомотив