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В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
вчера, 21:01
Премьер-лига прервала чемпионат на зимнюю паузу. Турнир возобновится уже в следующем году – 27 февраля.
- «Зенит» ушел на паузу лидером. Он на два очка опережает «Динамо».
- В топ-3 попал «Сочи», проводящий третий сезон в РПЛ. Его лучшим результатом было пятое место в прошлом розыгрыше.
- «Спартак», финишировавший в прошлом сезоне вторым, теперь идет девятым. Он на четыре очка выше зоны стыковых матчей.
- «Химки», завершившие прошлый сезон на восьмом месте, теперь занимают последнее место.
- Самой забивающей командой стал «Зенит» (44 гола), самыми пропускающими – «Ростов» и «Арсенал» (по 35).
- Лучший бомбардир турнира пока Гамид Агаларов («Уфа», 13 голов), лучший ассистент – Малком («Зенит», шесть ассистов), лучший по очкам – Артем Дзюба («Зенит», 15 очков: десять голов и пять ассистов).
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