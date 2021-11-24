Самая классная группа ЛЧ – где за тур до конца никто не вышел и не вылетел. Последний раз такое было, когда «Рубин» бил «Барселону»
Еще после жеребьевки считалось, что самая ровная группа Лиги чемпионов – та, куда попали «Лилль», «Севилья», «Вольфсбург» и «Зальцбург».
Так и получилось после пятого тура. Ни одна команда не обеспечила себе плей-офф Лиги чемпионов и ни одна не вылетела из ЛЧ досрочно. Смотрите, как все плотно:
В последнем туре еще интереснее – последняя команда примет первую, а вторая сыграет с третьей. Пары: «Вольфсбург» – «Лилль» и «Зальцбург» – «Севилья».
Ясно здесь лишь только то, что «Лилль» не рухнет ниже третьего места, остальные – могут. А шансы на выход из группы сохраняют все эти команды. Для этого:
- «Лиллю» нужно просто не проиграть.
- «Зальцбургу» тоже вполне достаточно ничьей (даже если у трех команд будет по восемь очков).
- «Севилье» надо побеждать.
- «Вольфсбургу» тоже нужна победа, тогда случится выход.
Такая же история последний раз была в сезоне-2009/10. В том самом, когда «Рубин» обыграл «Барселону». И в той самой группе. Вот что там было перед последним туром:
- «Барселона» – 8
- «Интер» – 6
- «Рубин» – 6
- «Динамо» Киев – 5
Совпадает даже расписание шестого тура – последняя команда принимала первую, вторая – третью. В итоге киевляне проиграли 1:2 «Барселоне», хотя вели в счете, а «Рубин» уступил «Интеру» 0:2. Вышли «Барса» и «Интер», «Рубин» уехал в Лигу Европы.
Если сценарий повторится в этой Лиге чемпионов – выйдут «Лилль» и «Зальцбург». Но развязка видится куда более непредсказуемой, чем это было 12 лет назад.
Матчи заключительного тура пройдут 8 декабря.