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#Лига чемпионов #Барселона #Рубин #Севилья #Лилль #Зальцбург #Вольфсбург

Самая классная группа ЛЧ – где за тур до конца никто не вышел и не вылетел. Последний раз такое было, когда «Рубин» бил «Барселону»

22 минуты назад

Еще после жеребьевки считалось, что самая ровная группа Лиги чемпионов – та, куда попали «Лилль», «Севилья», «Вольфсбург» и «Зальцбург».

Так и получилось после пятого тура. Ни одна команда не обеспечила себе плей-офф Лиги чемпионов и ни одна не вылетела из ЛЧ досрочно. Смотрите, как все плотно:

В последнем туре еще интереснее – последняя команда примет первую, а вторая сыграет с третьей. Пары: «Вольфсбург» – «Лилль» и «Зальцбург» – «Севилья».

Ясно здесь лишь только то, что «Лилль» не рухнет ниже третьего места, остальные – могут. А шансы на выход из группы сохраняют все эти команды. Для этого:

  • «Лиллю» нужно просто не проиграть.
  • «Зальцбургу» тоже вполне достаточно ничьей (даже если у трех команд будет по восемь очков).
  • «Севилье» надо побеждать.
  • «Вольфсбургу» тоже нужна победа, тогда случится выход.

Такая же история последний раз была в сезоне-2009/10. В том самом, когда «Рубин» обыграл «Барселону». И в той самой группе. Вот что там было перед последним туром:

Совпадает даже расписание шестого тура – последняя команда принимала первую, вторая – третью. В итоге киевляне проиграли 1:2 «Барселоне», хотя вели в счете, а «Рубин» уступил «Интеру» 0:2. Вышли «Барса» и «Интер», «Рубин» уехал в Лигу Европы.

Если сценарий повторится в этой Лиге чемпионов – выйдут «Лилль» и «Зальцбург». Но развязка видится куда более непредсказуемой, чем это было 12 лет назад.

Матчи заключительного тура пройдут 8 декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Russian Look / www.imago-images.de / Global Look Press
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