Самая классная группа ЛЧ – где за тур до конца никто не вышел и не вылетел. Последний раз такое было, когда «Рубин» бил «Барселону»

В последнем туре еще интереснее – последняя команда примет первую, а вторая сыграет с третьей. Пары: «Вольфсбург» – «Лилль» и «Зальцбург» – «Севилья».

Ясно здесь лишь только то, что «Лилль» не рухнет ниже третьего места, остальные – могут. А шансы на выход из группы сохраняют все эти команды. Для этого:

«Лиллю» нужно просто не проиграть.

«Зальцбургу» тоже вполне достаточно ничьей (даже если у трех команд будет по восемь очков).

«Севилье» надо побеждать.

«Вольфсбургу» тоже нужна победа, тогда случится выход.

Такая же история последний раз была в сезоне-2009/10. В том самом, когда «Рубин» обыграл «Барселону». И в той самой группе. Вот что там было перед последним туром:

Совпадает даже расписание шестого тура – последняя команда принимала первую, вторая – третью. В итоге киевляне проиграли 1:2 «Барселоне», хотя вели в счете, а «Рубин» уступил «Интеру» 0:2. Вышли «Барса» и «Интер», «Рубин» уехал в Лигу Европы.