Сергей Пиняев
РПЛ
Рубин
Крылья Советов
17-летний Сергей Пиняев забил первый гол в РПЛ
55 минут назад
В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» обыграли дома «Рубин» 2:0. А один из мячей забил Сергей Пиняев. Для него это первый гол в чемпионате России, но не первое голевое действие: в 8-м туре он отдал голевую передачу в матче с «Ростовом».
Пиняев в этом сезоне:
- 17 встреч в РПЛ, но 0 игр в старте.
- 194 минуты на поле.
- 2 очка по «гол+пас».
- В Кубке России он отыграл два матча (оба выходил в старте). В первой встрече «Крылья» обыграли «Знамя» 10:0. Тогда Пиняев оформил дубль и отдал одну голевую. Во втором матче «Крылья Советов» проиграли «Енисею» 0:1.
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