17-летний Сергей Пиняев забил первый гол в РПЛ

В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» обыграли дома «Рубин» 2:0. А один из мячей забил Сергей Пиняев. Для него это первый гол в чемпионате России, но не первое голевое действие: в 8-м туре он отдал голевую передачу в матче с «Ростовом».

Пиняев в этом сезоне: