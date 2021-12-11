«Рубин» проиграл «Крыльям Советов». У него третье поражение подряд

Факты вокруг игры:

Это третье поражение «Рубина» в РПЛ подряд c общим счетом 3:7.

Один из мячей «Крыльев» забил 17-летний Сергей Пиняев. Это его первый гол в РПЛ и второе голевое действие в этом сезоне чемпионата России. В 8-м туре он отдал ассист в матче против «Ростова».

«Крылья Советов» прервали трехматчевую серию без побед в РПЛ.

В 19-м туре «Рубин» сыграет против «Зенита» (27.02.2022). «Крылья» в тот же день встретятся с «Ростовом» на выезде.

Таблица РПЛ