Рубин
РПЛ
Крылья Советов
Сергей Пиняев
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#Рубин #РПЛ #Крылья Советов #Сергей Пиняев

«Рубин» проиграл «Крыльям Советов». У него третье поражение подряд

час назад

В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» принимали «Рубин» и обыграли его 2:0. Таким был этот матч:

Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Сергеев 62'
Пиняев 86'
2:0
Матч завершен
Рубин
Казань

Факты вокруг игры:

  • Это третье поражение «Рубина» в РПЛ подряд c общим счетом 3:7.
  • Один из мячей «Крыльев» забил 17-летний Сергей Пиняев. Это его первый гол в РПЛ и второе голевое действие в этом сезоне чемпионата России. В 8-м туре он отдал ассист в матче против «Ростова».
  • «Крылья Советов» прервали трехматчевую серию без побед в РПЛ.

В 19-м туре «Рубин» сыграет против «Зенита» (27.02.2022). «Крылья» в тот же день встретятся с «Ростовом» на выезде.

Таблица РПЛ

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Источник:
Гол
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