Рубин
РПЛ
Крылья Советов
Сергей Пиняев
«Рубин» проиграл «Крыльям Советов». У него третье поражение подряд
час назад
В 18-м туре РПЛ «Крылья Советов» принимали «Рубин» и обыграли его 2:0. Таким был этот матч:
Факты вокруг игры:
- Это третье поражение «Рубина» в РПЛ подряд c общим счетом 3:7.
- Один из мячей «Крыльев» забил 17-летний Сергей Пиняев. Это его первый гол в РПЛ и второе голевое действие в этом сезоне чемпионата России. В 8-м туре он отдал ассист в матче против «Ростова».
- «Крылья Советов» прервали трехматчевую серию без побед в РПЛ.
В 19-м туре «Рубин» сыграет против «Зенита» (27.02.2022). «Крылья» в тот же день встретятся с «Ростовом» на выезде.
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