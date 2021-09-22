16-летний Пиняев разгоняется: забивает в Кубке, играет в РПЛ, фоткается с губернатором и заставляет Карпина отвечать на вопросы про сборную
«Крылья Советов» разбили в Кубке России клуб «Знамя» из Ногинска со счетом 10:0. Один из героев матча – 16-летний Сергей Пиняев. В первом тайме он сделал голевую передачу, а затем в течение восьми минут оформил дубль.
Фигура Пиняева обсуждается все чаще, хотя это уже не первые его голы во взрослом футболе. Вся хронология:
🗓️ Осень-2018. В 13 лет стал широко известен после супергола и съездил на стажировку в «МЮ», где забил пять голов в игре.
🗓️ Январь-2019. Снова побывал на стажировке в «МЮ». «Манчестер» считает, что это лучшая стажировка футболиста за последние 15 лет», – сказал директор академии «Чертаново» Николай Ларин. Через месяц «Чертаново» внесло его в заявку на сезон (в 14 лет).
🗓️ Январь-2020. Снова стажировка в «МЮ».
🗓️ Август-2020. Дебютировал в ФНЛ в 15 лет. И тут же отдал голевую передачу. Хватило нескольких секунд. Слова Ларина: «На матче был селекционер «Манчестер Юнайтед», от клуба пришла смс: «Великолепный дебют, поздравляем».
Прошло меньше двух недель, и Пиняев забил в ФНЛ «Иртышу». Гол в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 10 дней – рекорд ФНЛ.
🗓️ Май-2021. Завершил свой первый взрослый сезон, отыграв сразу 30 матчей за «Чертаново». Дальше был переход в «Крылья Советов».
🗓️ Июнь-2021. В первом товарищеском матче «Крыльев» вышел и забил через полторы минуты. Двум следующим соперникам он также забивал.
🗓️ Июль-2021. Официально стал игроком клуба РПЛ, перейдя в «Крылья Советов». А в предпоследний день месяца и дебютировал в лиге.
🗓️ Сентябрь-2021. Первое результативное действие в РПЛ – голевая передача в игре с «Ростовом». Первый дубль во взрослой карьере – два гола на Кубок.
Слово «Спартак» встречается часто:
- Дебют в ФНЛ – против «Спартака-2».
- Дебют в РПЛ – против «Спартака».
- Первый гол за «Крылья» в товарищеской игре – против «Спартака» (уже сербского).
Что мы еще о нем знаем:
⚙️ Рассказывал, что Сульшер говорил ему: «Через два года ты будешь играть на месте Лингарда».
⚙️ Валерий Карпин пока строг: «А сколько он сыграл в Премьер-лиге для того, чтобы рассматриваться в первую сборную? Сколько у него матчей в основном составе? 0? Кандидат в сборную? Это все лежит на поверхности, по-моему. Есть молодежная сборная, есть юношеские».
⚙️ Разумно рассуждает: «Приставки и компьютерные игры меня не интересуют. Огромных денег я никогда не получал, а основной доход отдаю родителям – они взрослые люди и у них больше потребностей».
⚙️ И такой подход: «Живу на базе. Когда клубного транспорта нет рядом, езжу на такси. В бытовом плане переход дался легко, потому что на базе есть все условия: питание и качественные номера»
⚙️ Музыка: «Я меломан, слушаю вообще всех: и отечественных и зарубежных, музыку поколения родителей и какую-нибудь новую».
⚙️ Делится фотографией с губернатором.
Следующий матч может быть самым интересным за всю осень у Пиняева. «Крылья» сыграют в гостях против «Зенита». А 17 лет Пиняеву исполнится 2 ноября – через несколько дней после гостевой игры с «Краснодаром».