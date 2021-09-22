16-летний Пиняев разгоняется: забивает в Кубке, играет в РПЛ, фоткается с губернатором и заставляет Карпина отвечать на вопросы про сборную

«Крылья Советов» разбили в Кубке России клуб «Знамя» из Ногинска со счетом 10:0. Один из героев матча – 16-летний Сергей Пиняев. В первом тайме он сделал голевую передачу, а затем в течение восьми минут оформил дубль.

Фигура Пиняева обсуждается все чаще, хотя это уже не первые его голы во взрослом футболе. Вся хронология:

🗓️ Осень-2018. В 13 лет стал широко известен после супергола и съездил на стажировку в «МЮ», где забил пять голов в игре.