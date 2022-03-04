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ЦСКА – «Спартак» и другие пары 1/4 финала Кубка России
04 марта, 16:37
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России-2021/22. Матчи 1/8 финала состоялись 1-3 марта.
Четвертьфинальные пары Кубка России:
19-21 апреля пройдут четвертьфинальные матчи. Система – однокруговая, вторых матчей нет. Дома сыграют клубы, обозначенные в парах первыми.
Полуфиналы намечены на 11 мая, финал – 29 мая.
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