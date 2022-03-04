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#Кубок России #ЦСКА #Спартак #Зенит #Рубин #Динамо #Енисей #Балтика #Алания Владикавказ

ЦСКА – «Спартак» и другие пары 1/4 финала Кубка России

04 марта, 16:37

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка России-2021/22. Матчи 1/8 финала состоялись 1-3 марта.

Четвертьфинальные пары Кубка России:

19-21 апреля пройдут четвертьфинальные матчи. Система – однокруговая, вторых матчей нет. Дома сыграют клубы, обозначенные в парах первыми.

Полуфиналы намечены на 11 мая, финал – 29 мая.

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