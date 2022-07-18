ЦСКА – «Сочи». Обзор, прогноз и ставки на матч РПЛ: 23 июля

ЦСКА сыграет дома с «Сочи» во втором туре РПЛ. Сезон начался за неделю до этого. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Игра ЦСКА – «Сочи» состоится 23 июля.

Начало – в 15:00 по московскому времени.

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2,27. Победа «Сочи» оценена в 3,44. Ничья – 3,68.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Сочи»

Игра будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Начало – в 14:55 по московскому времени.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

Обе команды начали сезон с уверенных побед. ЦСКА выиграл дома 2:0 у «Урала», «Сочи» одолел в гостях «Торпедо» – 3:1.

В минувшем сезоне «Сочи» занял второе место, ЦСКА стал пятым. Именно главный тренер «Сочи» Владимир Федотов перешел в ЦСКА и теперь выведет свою команду на матч против бывшего клуба.

Команды провели семь матчей в своей истории. В РПЛ ЦСКА выиграл лишь однажды, еще один раз – в кубковой игре. На счету «Сочи» три победы. ЦСКА в РПЛ не выигрывает у «Сочи» с осени 2019 года.

У ЦСКА травмирован Бруно Фукс. О потерях сочинцев пока ничего не известно.