Первый матч Кокорина – детальный разбор

511 дней прошло с момента, когда Александр Кокорин вышел в своем последнем матче в РПЛ – тогда он сыграл в составе «Зенита» в домашней встрече против «Краснодара» и провел на поле 45 минут.

Дальше были СИЗО, возвращение в «Зенит», ссылка в «Сочи». В матче против «Арсенала» Александр Кокорин появился в стартовом составе «Сочи»:

Главные моменты с участием Александра Кокорина:

• Не был особо активен на первых минутах. Все опасные выпады «Сочи» делал без участия Кокорина.

• На 27 минуте Бурмистров увел защитников «Арсенал» и вывел пасом Кокорина на пустые ворота – Кокорин пробил выше .

• На 31 минуте открывался под верховую передачу, но его обыграл Григалава.

• Пришел в штрафную «Сочи» на 41 минуте и прервал подачу с фланга.