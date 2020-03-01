Александр Кокорин
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#Александр Кокорин #Футбол #РПЛ #Сочи #Арсенал Тула

Первый матч Кокорина – детальный разбор

01 марта, 20:56

511 дней прошло с момента, когда Александр Кокорин вышел в своем последнем матче в РПЛ – тогда он сыграл в составе «Зенита» в домашней встрече против «Краснодара» и провел на поле 45 минут.

Дальше были СИЗО, возвращение в «Зенит», ссылка в «Сочи». В матче против «Арсенала» Александр Кокорин появился в стартовом составе «Сочи»:

Главные моменты с участием Александра Кокорина:

• Не был особо активен на первых минутах. Все опасные выпады «Сочи» делал без участия Кокорина.

На 27 минуте Бурмистров увел защитников «Арсенал» и вывел пасом Кокорина на пустые ворота – Кокорин пробил выше.

• На 31 минуте открывался под верховую передачу, но его обыграл Григалава.

• Пришел в штрафную «Сочи» на 41 минуте и прервал подачу с фланга.

• Во втором тайме очень скромно входил в игру. Чуть ли не впервые получил мяч только на 54 минуте – открылся под передачу Нобоа, отдал пас на партнера. Дальше «Сочи» потерял мяч.

• На 55 минуте на Кокорине нарушил правила Альварес – Кокорин заработал опасный штрафной. Бурмистров пробил точно в руки Левашову.

• На 60 минуте Нобоа делал заброс в штрафную – получилось слишком высоко, Кокорин в прыжке не дотянулся до мяча.

• 63 минута – Кокорин забил первый мяч за «Сочи». Запорол первую попытку, пробив в Левашова, но дальше затолкал мяч в ворота.

И да, отпраздновал гол с Евгением Савиным.

А это видео с его голом:

Был близок к дублю на 64 минуте, но его удар отбил Левашов.

• За 15 минут до конца второго тайма был неплох: выцарапывал мячи вблизи штрафной «Арсенала», открывался под передачи. Но пасы до Кокорина не доходили.

• В конце матча Александр Кокорин уже не был так активен, как в середине. У него не было опасных моментов, матч закончился поражением «Сочи» со счетом 1:2 (благодаря дублю Луценко).

Кокорин забил первый мяч в РПЛ за 810 дней, «Сочи» же продлил безвыигрышную серию до 8 матчей (в последний раз побеждал в конце сентября).

 

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Все фото: телеканал Матч Премьер
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