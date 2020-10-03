Ауч, у «Тамбова» второй мяч подряд чудят вратари. Сейчас Рыжиков поймал мяч и запустил его между ног

В прошлом туре «Тамбов» играл против «Спартака», и в этой встрече за первых дебютировал вратарь Никита Чагров.

«Спартак» выиграл 2:0, а к Чагрову есть масса вопросов по игре. Один из них связан с пропущенным голом – если в первом мяче в «Тамбове» произошло групповое замешательство, то во втором виноват Чагров. Он почему-то просто не реагировал на удар Айртона.