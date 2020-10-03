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Ауч, у «Тамбова» второй мяч подряд чудят вратари. Сейчас Рыжиков поймал мяч и запустил его между ног
03 октября, 18:42
В прошлом туре «Тамбов» играл против «Спартака», и в этой встрече за первых дебютировал вратарь Никита Чагров.
«Спартак» выиграл 2:0, а к Чагрову есть масса вопросов по игре. Один из них связан с пропущенным голом – если в первом мяче в «Тамбове» произошло групповое замешательство, то во втором виноват Чагров. Он почему-то просто не реагировал на удар Айртона.
В том матче Сергей Рыжиков сидел на скамейке. В игре с «Арсеналом» вышел в старте и во втором тайме пропустил такой мяч.
Кадири пропустил мяч в середине поля и с тридцати метров нанес не очень сильный удар. Рыжиков поймал мяч, а потом выпустил его из рук.
Правда, «Тамбову» повезло: во втором тайме команда отыгралась благодаря голу Валерия Чуперки.
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