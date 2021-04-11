Гончаренко проиграл первый матч в «Краснодаре». Все испортил парень, который не забивал в РПЛ два года

Этот гол для Чаушича стал шестым за «Арсенал» и первый с 6 декабря 2019-го (за 492 дня). Гончаренко от Чаушича уже страдал – в 2017-м, в его первый период в «Арсенале», он забил ЦСКА (это был победный матч).

Сначала Чаушич играл за «Арсенал» с 2017-го по 2018-й. Тогда он пришел на правах свободного агента. Мяч ЦСКА был для него дебютным за клуб. В конце сезона-2017/18 он на год уехал в «Црвену Звезду» за 1 млн евро.

Летом 2019-го Чаушич снова приехал в «Арсенал». Клуб потратил на него 500 тысяч.

«Краснодар» – пятый клуб в России для Гончаренко, где он работает главным тренером. За 8 лет в РПЛ он лишь раз стартовал в новых клубах с победы. Первые матчи за «Кубань», «Уфу» и «Краснодар» завершились поражениями. В дебюте за ЦСКА он сыграл вничью с «Зенитом». Первый матч в качестве главного тренера «Урала» он выиграл.

Для «Краснодара» из-за этого гола Чаушича продлилась серия из поражений до трех матчей. «Арсенал» же прервал двухматчевую серию из поражений и закрепился в зоне стыковых матчей.