Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом

Гончаренко в свою очередь сказал, что не хотел расторгать контракт с «Кубанью». После Гончаренко объяснил:

Он не хотел уходить, но не мог допустить, чтобы на его репутации было пятно, которые бы говорило: он создал слабую атмосферу в команде.

После увольнения ему звонили футболисты и благодарили за работу.

После увольнения он не станет менять стиль работы.

Еще одно интервью Гончаренко получилось жестче:

«За год работы получил огромный позитивный опыт. Эту команду в Краснодаре любят безумно. И неверно ассоциировать город, клуб, болельщиков, которые тебя поддерживали, поддерживают и будут поддерживать, с парой людей, оказавшихся дерьмом».

Против слов Муравьева выступали и футболисты, игравшие при Гончаренко в «Кубани», и даже соперники:

💬 Александр Беленов говорил: «Человек везде, где работал, показывал характер. Так же было и в «Кубани». У нас и макеты, и бутылки летали, и где-то прикрикнуть он мог. Каждый тренер относится ко всем по-разному.

К лидерам – один подход, на молодежь иногда и накричать надо, чтобы их просто завести. У Михалыча это получалось хорошо. У нас все было хорошо, мы шли в паре очков от Лиги чемпионов, и после его увольнения начался спад клуба, который превратился в откровенный бардак и, как следствие, прекращение существования команды».

💬 Леонид Слуцкий, работавший в то время в ЦСКА, называл это решение боссов «Кубани» абсурдным и призывал фанатов отказаться от команды.

С решением руководства не были согласны и фанаты. Они организовали прощальную встречу с Гончаренко без помощи клуба.