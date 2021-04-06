Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
22 марта Виктор Гончаренко расторг контракт с ЦСКА. Спустя 15 дней он нашел новую команду – «Краснодар», который после грустного разноса от «Ахмата» расстался с Мурадом Мусаевым.
Эта сделка – камбэк Гончаренко в Краснодар спустя 7 лет. В 2013-м он приходил в «Кубань», но через год покинул ее со слабой аргументацией руководства.
Сезон при Гончаренко после летних сборов «Кубань» начала с 9 матчей без поражений
Гончаренко пришел в «Кубань» 12 октября 2013-го. В свой первый сезон особо ничего не показывал, но были победы над «Краснодаром», «Рубином» и «Спартаком», ничьи с «Динамо» и «Ростовом».
«Кубань» в итоге закончила сезон-2013/14 на 8-м месте, обогнав «Рубин», и отстала от еврокубковой зоны на 12 очков. Второй сезон для Гончаренко и «Кубани» начался лучше.
Впервые команда проиграла в 10-м туре, до этого у нее была 9-матчевая беспроигрышная серия:
- Ничьи с «Мордовией», «Ростовом», «Мордовией», (тогда еще) «Тереком» и «Динамо».
- Победы над «Уфой», «Амкаром», «Локомотивом» и «Арсеналом». Общий счет в этих встречах – 8:2.
Руководство «Кубани» уволило Гончаренко 13 ноября, после 17-го тура РПЛ. На тот момент Гончаренко проиграл лишь дважды (оба раза – соперникам, которые на уровень выше: «Зениту» и ЦСКА) и шел на пятой строчке РПЛ.
Сумбур в «Кубани»: руководство оправдало решение спокойным характером Гончаренко, а того поддержали игроки
Первые слухи об увольнении Гончаренко запустили кубанские медиа. Одному из них источник, близкий к клубу, рассказал причину возможной отставки тренера:
«Гончаренко оказался слишком мягким человеком. Многие игроки общались с ним не совсем уважительно. Руководство клуба посчитало, что такое положение дел не может положительно сказываться на результате».
Изначально гендиректор «Кубани» Евгений Муравьев опровергал эту информацию, но после увольнения Гончаренко озвучил примерно тот же тезис:
«Эта отставка – превентивная мера. Есть целый ряд глубинных проблем, которые хорошо видны изнутри нам и незаметны со стороны. Сегодня для клуба нет ничего важнее, чем предотвратить отток ключевых футболистов и не допустить развала команды. К сожалению, такой кризис уже наметился. Уровень дисциплины, допущенный тренером, крайне низкий. Возникла реальная угроза, что команда не удержит высокие позиции в турнирной таблице. Этого допустить мы не можем ни в коем случае. Нам важно сохранить наш футбольный коллектив. А задача у клуба остается прежней – играть в еврокубках. Главное для нас сегодня – команда».
Гончаренко в свою очередь сказал, что не хотел расторгать контракт с «Кубанью». После Гончаренко объяснил:
- Он не хотел уходить, но не мог допустить, чтобы на его репутации было пятно, которые бы говорило: он создал слабую атмосферу в команде.
- После увольнения ему звонили футболисты и благодарили за работу.
- После увольнения он не станет менять стиль работы.
Еще одно интервью Гончаренко получилось жестче:
«За год работы получил огромный позитивный опыт. Эту команду в Краснодаре любят безумно. И неверно ассоциировать город, клуб, болельщиков, которые тебя поддерживали, поддерживают и будут поддерживать, с парой людей, оказавшихся дерьмом».
Против слов Муравьева выступали и футболисты, игравшие при Гончаренко в «Кубани», и даже соперники:
💬 Александр Беленов говорил: «Человек везде, где работал, показывал характер. Так же было и в «Кубани». У нас и макеты, и бутылки летали, и где-то прикрикнуть он мог. Каждый тренер относится ко всем по-разному.
К лидерам – один подход, на молодежь иногда и накричать надо, чтобы их просто завести. У Михалыча это получалось хорошо. У нас все было хорошо, мы шли в паре очков от Лиги чемпионов, и после его увольнения начался спад клуба, который превратился в откровенный бардак и, как следствие, прекращение существования команды».
💬 Леонид Слуцкий, работавший в то время в ЦСКА, называл это решение боссов «Кубани» абсурдным и призывал фанатов отказаться от команды.
С решением руководства не были согласны и фанаты. Они организовали прощальную встречу с Гончаренко без помощи клуба.
Чего добился Гончаренко после ухода из «Кубани»:
- Приехал на два месяца в «Урал».
- В сентябре 2015-го стал помощником Слуцкого в ЦСКА.
- В июне-2016 ушел в «Уфу», за полгода закрепил ее в середине таблицы РПЛ, довел до четвертьфинала Кубка России.
- В декабре 2016-го ушел в ЦСКА, с которым отработал 5 лет. С ЦСКА он побеждал в Суперкубке России, дважды брал серебро чемпионата России и играл в ЛЧ.
Что было с «Кубанью» после ухода Гончаренко:
- Кучук, работавший после Гончаренко, довел ее до финала Кубка России-2015.
- Дальше ушли лидеры, началась смена тренеров.
- В сезоне-2017/18 был запущен процесс банкротства.
- В июле-2018 ФИФА оштрафовала «Кубань» за долги перед бывшими игроками. К тому моменту ее уже не существовало.