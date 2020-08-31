Все о Кучаеве – новом главном бомбардире ЦСКА. Встречается с фигуристкой и попал в клуб бонусом за трансфер другого
Весной 2017-го Константин Кучаев отметил девятнадцатилетие и через пару недель дебютировал в РПЛ. С тех пор – 70+ игр за ЦСКА, но гол до сезона-2020/21 был всего один – в Лиге чемпионов «МЮ». «Немного стеба было, но это нормально», – рассказывал Кучаев. Тот гол совсем не вызвал эмоций, потому что ничего не решил – ЦСКА проиграл 1:4.
Человек, который до этого совсем не забивал, в августе забил в четыре раза больше, чем за всю карьеру до этого. Теперь Кучаев – лучший бомбардир ЦСКА и один из лучших во всей РПЛ. Как так?
Кучаев наигрывался как защитник и уже перенес две тяжелые травмы
В первых четырех играх позиция Кучаева – центральный атакующий полузащитник в схеме 3-4-2-1. Два последних матча ЦСКА провел 4-2-3-1, там Кучаев играл в полузащите справа.
Четвертый гол – в пустые ворота, а первые три – схожи по исполнению (четкий поставленный удар), но отличаются в позиции.
- «Химкам» – слева. На отскоке первым касанием.
- «Тамбову» – с центра. Четко в угол.
- «Краснодару» – справа. И тоже аккуратно в угол.
«Побеждает команда, гол забивает команда, я просто последним коснулся мяча», – скромничал Кучаев после «Химок». «Так получается, и все. Двигаемся дальше, я на этом не зацикливаюсь. Это как приятный бонус», – он же после «Краснодара».
Зимой Кучаев наигрывался крайним защитником, но в атаку вернулся из-за проблем в составе: то играл Влашич, то не был готов Сигурдссон, то снова травмировался Дзагоев. «Каждая позиция — это новый опыт, который не пройдет даром», – говорил сам Кучаев, играя в защите. За все время там он набрал лишь один результативный балл – ассист.
Кучаев долго и тяжело лечился. В мае 2018-го он порвал крестообразную связку, вернулся в ноябре, а в феврале 2019-го лег под операцию на мениске – и в следующий раз сыграл только в августе. Год спустя он забил четыре гола в шести матчах РПЛ.
Кучаев в жизни: английский по приложению, дота и бессонница до семи утра после проигранного дерби
•Встречается с фигуристкой Еленой Радионовой: «Смотрел фотки в инстаграме – и понравилась». Радионова удивлялась: «До знакомства с ним я была плохого мнения о футболистах».
Но с фигурным катанием не складывается: «Этот вид спорта мне не нравится. В семье любят поговорить о фигурном катании, а я сижу, ничего не понимаю».
• Плавал, играл на фортепиано – но все мимо. «В детстве мне было интересно только играть в футбол – я не смотрел матчи, не болел ни за одну команду. Но с каждым днем меня затягивало все больше и больше. В итоге плаванье я бросил, как и музыкальную школу, кстати. Играл на фортепиано, но сейчас уже ничего не вспомню».
• Изучает английский язык. С репетитором не пошло, потому что тяжело сидеть безотрывно, занялся через приложение – теперь все дается легче: «Стал лучше понимать английскую речь во время просмотров стримов и видео».
• Тяжело отходит от матчей. «Когда проиграли «Спартаку», я лег спать в 7 утра». Связано это и с физическим состоянием, и с психологическим тоже: «У меня постоянно такая ерунда есть в голове, после тренировок могу прокручивать, думать, нужно было так сделать. Могу так долго сидеть и плохо отдохнуть».
• Критикует FIFA и осваивает доту. «Ради фифы себе купил PlayStation четыре года назад, и с каждым годом она мне все меньше и меньше нравится. Когда появилась FIFA 19, сыграл один раз, больше вообще не включал», – говорил Кучаев прошлым летом. А в доту стал играть на карантине с Головиным и Дивеевым: «Они меня обыгрывают — разобраться тяжело, а они уже сколько в нее играют».
• Любил мультфильм «Губка Боб Квадратные Штаны»: «Одно время залипал в него очень сильно: позитивный добрый мультик с добрым концом и благородными деяниями. Мне всегда нравился Патрик, который врывался со своими глупыми мыслями».
• Сменил имидж, и в команде назвали сумасшедшим. Кучаев покрасил волосы в светлый цвет зимой 2019-го. «Покрасился в Москве, а перед приездом в Рязань предупредил маму по телефону, чтобы не падала с порога в обморок. Она сказала: «Ничего, вроде неплохо смотрится». А в команде прикалывались: «Сумасшедший? Поседел, что ли?»
• Забил супергол, который никто не увидит. «Однажды мне удалось отличиться в том стиле, как это делали Марадона и Жирков, обыграв чуть ли не всю команду. Впрочем, видео того гола не сохранилось, поэтому мне никто не верит».
Переход в ЦСКА осуществился хитро. Тут – слово скауту ЦСКА Андрею Мовсесьяну:
«Ситуация такая: был нападающий Зуев, и по нему нужно было принять решение – брать или не брать. «Если в довесок можно взять Кучаева, то берем», – сходу сказал я. В итоге забрали обоих. Потом Зуева замучили травмы, контракт с ним не продлили. А с Костей продлили, и сейчас он успешно играет за ЦСКА».