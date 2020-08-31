Все о Кучаеве – новом главном бомбардире ЦСКА. Встречается с фигуристкой и попал в клуб бонусом за трансфер другого

Весной 2017-го Константин Кучаев отметил девятнадцатилетие и через пару недель дебютировал в РПЛ. С тех пор – 70+ игр за ЦСКА, но гол до сезона-2020/21 был всего один – в Лиге чемпионов «МЮ». «Немного стеба было, но это нормально», – рассказывал Кучаев. Тот гол совсем не вызвал эмоций, потому что ничего не решил – ЦСКА проиграл 1:4.

Человек, который до этого совсем не забивал, в августе забил в четыре раза больше, чем за всю карьеру до этого. Теперь Кучаев – лучший бомбардир ЦСКА и один из лучших во всей РПЛ. Как так?

Кучаев наигрывался как защитник и уже перенес две тяжелые травмы

В первых четырех играх позиция Кучаева – центральный атакующий полузащитник в схеме 3-4-2-1. Два последних матча ЦСКА провел 4-2-3-1, там Кучаев играл в полузащите справа.

Четвертый гол – в пустые ворота, а первые три – схожи по исполнению (четкий поставленный удар), но отличаются в позиции.