Влашич отметил суперголом первый матч в сезоне. В важных играх он – король 👑

Никола Влашич сыграл за ЦСКА в последнем туре прошлого сезона, но пропустил первые две игры от следующего – с «Химками» и «Тамбовом». Пресс-служба сообщила о мышечной травме. Виктор Гончаренко сказал, что Влашич наверняка будет готов к «Зениту».

Так и получилось. Влашич вышел в стартовом составе и красиво сравнял счет.