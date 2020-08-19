Влашич отметил суперголом первый матч в сезоне. В важных играх он – король 👑
Никола Влашич сыграл за ЦСКА в последнем туре прошлого сезона, но пропустил первые две игры от следующего – с «Химками» и «Тамбовом». Пресс-служба сообщила о мышечной травме. Виктор Гончаренко сказал, что Влашич наверняка будет готов к «Зениту».
Так и получилось. Влашич вышел в стартовом составе и красиво сравнял счет.
Первый тайм в Санкт-Петербурге – время Влашича. В прошлом матче «Зенит» – ЦСКА он тоже забивал:
Важные матчи в ЦСКА Влашичу удаются очень хорошо. Как он был результативен в сезоне-2018/19:
- Гол «Спартаку» в первом круге.
- Гол «Краснодару».
- Голевой пас со «Спартаком» во втором круге.
- Голевой пас с «Локомотивом».
Это 2+2 по «гол плюс пас». А сезоном позже – так:
- Два гола (один с пенальти) и пас с «Краснодаром».
- Гол (с пенальти) «Ростову».
- Гол «Зениту».
- Два гола «Спартаку».
- Гол «Локомотиву».
7+1, пусть и с двумя пенальти, – впечатляюще. Причем из всей топовой компании не досталось только «Динамо».
Третий сезон в ЦСКА Влашич начал по своему привычному графику в топ-матчах – уже с гола «Зениту». Через неделю – матч с «Краснодаром», в сентябре – «Спартак» и «Локо».
В итоге хорошо продадут, а потом возьмут в бесплатную аренду