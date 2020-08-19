Никола Влашич
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ЦСКА
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#Никола Влашич #РПЛ #Футбол #ЦСКА

Влашич отметил суперголом первый матч в сезоне. В важных играх он – король 👑

19 августа, 21:19

Никола Влашич сыграл за ЦСКА в последнем туре прошлого сезона, но пропустил первые две игры от следующего – с «Химками» и «Тамбовом». Пресс-служба сообщила о мышечной травме. Виктор Гончаренко сказал, что Влашич наверняка будет готов к «Зениту».

Так и получилось. Влашич вышел в стартовом составе и красиво сравнял счет.

Первый тайм в Санкт-Петербурге – время Влашича. В прошлом матче «Зенит» – ЦСКА он тоже забивал:

Важные матчи в ЦСКА Влашичу удаются очень хорошо. Как он был результативен в сезоне-2018/19:

  • Гол «Спартаку» в первом круге.
  • Гол «Краснодару».
  • Голевой пас со «Спартаком» во втором круге.
  • Голевой пас с «Локомотивом».

Это 2+2 по «гол плюс пас». А сезоном позже – так:

  • Два гола (один с пенальти) и пас с «Краснодаром».
  • Гол (с пенальти) «Ростову».
  • Гол «Зениту».
  • Два гола «Спартаку».
  • Гол «Локомотиву».

7+1, пусть и с двумя пенальти, – впечатляюще. Причем из всей топовой компании не досталось только «Динамо».

Третий сезон в ЦСКА Влашич начал по своему привычному графику в топ-матчах – уже с гола «Зениту». Через неделю – матч с «Краснодаром», в сентябре – «Спартак» и «Локо».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
А год назад было так сложно
ЦСКА вложился во Влашича, чтобы тот стал лидером. Пока от этого только проблемы
Комментарии (1)
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попкорный слуга
20 августа, 12:31

В итоге хорошо продадут, а потом возьмут в бесплатную аренду

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