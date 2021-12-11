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Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
2 часа назад
12 декабря в Абу-Даби состоится финал сезона Формула 1. Кандидата на чемпионство два – Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. И у того, и у другого одинаковое число очков (по 369,5).
Статистика по последним пяти победителям Гран-при Абу-Даби:
- 2016 – Льюис Хэмилтон.
- 2017 – Валттери Боттас.
- 2018 – Льюис Хэмилтон.
- 2019 – Льюис Хэмилтон.
- 2020 – Макс Ферстаппен.
Гонка в Абу-Даби-2021 начнется в 16:00 по московскому времени.
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