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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Ред Булл #Макс Ферстаппен #Мерседес

Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года

2 часа назад

12 декабря в Абу-Даби состоится финал сезона Формула 1. Кандидата на чемпионство два – Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон. И у того, и у другого одинаковое число очков (по 369,5).

Статистика по последним пяти победителям Гран-при Абу-Даби:

  • 2016 – Льюис Хэмилтон.
  • 2017 – Валттери Боттас.
  • 2018 – Льюис Хэмилтон.
  • 2019 – Льюис Хэмилтон.
  • 2020 – Макс Ферстаппен.

Гонка в Абу-Даби-2021 начнется в 16:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол
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