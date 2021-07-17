Формула 1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Валттери Боттас
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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Макс Ферстаппен #Валттери Боттас

Ферстаппен выиграл первую в истории Формулы 1 спринт-квалификацию на Гран-при Великобритании

3 часа назад

Тройка лучших:

  1. Макс Ферстаппен.
  2. Льюис Хэмилтон (+ 1.430).
  3. Валттери Боттас (+ 7.502).

Никита Мазепин завершил спринт-квалификацию на 19-м месте (+ 77.648).

  • Ферстаппен получил три очка в общий зачет, Хэмилтон – два, Боттас – одно.
  • Формат спринт-квалификации (дистанция – 100 км или 17 кругов) – дебютный для Формулы 1. Его используют еще на двух Гран-при: в Италии и, вероятно, в США.
  • Гран-при Великобритании – десятый этап в сезоне-2021. Гонка пройдет завтра и начнется в 17:00 по московскому времени.
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Источник:
Гол.ру
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