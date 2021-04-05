Златан застрелил в Африке льва, а челюсть и череп забрал домой. Для него лев целый год провел в клетке

Также стало известно, что охотились в Африке другие шведские знаменитости – режиссер Феликс Хернгрен (признался, что охотился на бабуинов) и бывший министр финансов Андерс Борг. Они платили деньги организаторам охотничьих поездок. Один из ее основателей анонимно рассказал Expressen, что может предложить клиентам «все, что только они захотят».

Эта охота легальна, но в Африке появляются организации, которые сопротивляются браконьерству. И организатор охоты настаивает, что его деятельность законна, он имеет на нее полное право, а мораль – «это совсем другая история».

Любовь Златана к охоте не новость. Он сравнивал ее с наркозависимостью и покупал в Швеции даже остров для охоты и рыбалки. Однажды Златан застрелил огромного лося, и местные зоозащитники критиковали его. Но Златан от всех обвинений отделался одним фактом – у него давно есть лицензия.

Златан – фанат охоты. Ходил с ружьем в рекламе Volvo, стрелял в 500-килограммового лося и купил себе целый лес

В интервью Златан часто упоминает образ льва, сравнивая его с собой. Например, в 2017-м, после игры за «Ман Юнайтед» он сказал: «Я не человек, а лев». Через четыре года уже другие слова: «Льва можно приручить, но Златана нельзя, ведь он – совсем другое животное».

Его не остановить:

🦁 «Львы не сравнивают себя с людьми».

🦁 «Я животное, я чувствую себя львом. Я не хочу быть львом, ведь я и есть лев».

🦁 «Львы не выздоравливают, как люди».

🦁 «Не волнуйся, мир. Лев не может пропустить охоту.

Дошло даже до татуировки на спине.