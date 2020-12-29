Златан – фанат охоты. Ходил с ружьем в рекламе Volvo, стрелял в 500-килограммового лося и купил себе целый лес
La Gazzetta dello Sport написала, что Златан Ибрагимович купил участок в тысячу гектаров недалеко от курорта Оре (это граница Швеции и Норвегии). Газета пишет, что Златан заплатил за участок три миллиона евро, получил лицензию на охоту, рыбалку и возможность кататься на снегоходе.
Охота – известная страсть Златана.
В ноябре 2018-го Ибрагимович получил от турецких властей разрешение на охоту на диких коз и кабанов. На заправке, недалеко от зоны национальных парков, его заметил фанат «Трабзонспора».
Еще через пару месяцев Златан засветился в македонском городке Стип, который популярен у туристов-охотников. Оттуда есть фото, как он отдыхает с друзьями в местном ресторане.
Об увлечении Ибры все узнали в 2014-м. И это был скандал, ведь он убил 500-килограммового лося выстрелом в сердце. Камилла Бьербком из Союза по правам животных в Швеции раскритиковала футболиста:
«Такие действия от известных людей – проблема. Ведь кажется, что они поддерживают охоту».
Но эта охота была легальной. У Ибрагимовича есть лицензия с 2010 года, как и у 300 тысяч шведов (население страны – 10 миллионов).
А в 2012-м шведские СМИ писали, что Златан купил себе островок в озере к западу от Стокгольма – оттуда он иногда постит фото с охоты и рыбалки.
Увлечение Ибрагимовича обыграно в рекламе Volvo. В конце ролика он целится в оленя из винтовки, но все же не делает выстрел.
В своей биографии Златан пишет про охоту, как о главной страсти после футбола:
«Эта штука доставляет мне удовольствие. Я никогда не употреблял наркотики, но внутри меня, вероятно, сидит наркоман»