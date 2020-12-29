Златан – фанат охоты. Ходил с ружьем в рекламе Volvo, стрелял в 500-килограммового лося и купил себе целый лес

Об увлечении Ибры все узнали в 2014-м. И это был скандал, ведь он убил 500-килограммового лося выстрелом в сердце. Камилла Бьербком из Союза по правам животных в Швеции раскритиковала футболиста:

«Такие действия от известных людей – проблема. Ведь кажется, что они поддерживают охоту».

Но эта охота была легальной. У Ибрагимовича есть лицензия с 2010 года, как и у 300 тысяч шведов (население страны – 10 миллионов).

А в 2012-м шведские СМИ писали, что Златан купил себе островок в озере к западу от Стокгольма – оттуда он иногда постит фото с охоты и рыбалки.