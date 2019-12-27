Карьера Златана в Италии – не только титулы, но и много нервов. Только там его так часто банили и удаляли

Все помнят: Златан уже играл за «Милан». Все знают: он там много забивал и выиграл с клубом Серию А. От имен одноклубников – сплошная ностальгия: Неста и Гаттузо, Зеедорф и ван Боммел, Робиньо и Индзаги, там был даже Роналдиньо. В ЛЧ рубились на равных с «Барсой» и «Реалом», громили «Арсенал».

Ибра забивал всем подряд, набил 56 голов в 85 матчах, а потом уехал в Париж. Запомнился голами и чемпионством, но есть еще один факт. Только в «Милане» Златан настолько часто удалялся – трижды за два сезона . Что еще серьезнее – каждый раз отбывал трехматчевые дисквалификации .

Эпизод первый. Ударил соперника в живот и остался без дерби

«Милан» принимал «Бари» и долгое время не мог отыграть пропущенный гол. Конечно, отыгрался под конец, но результат слабый – 1:1. Сравнивали счет уже без Ибры – того выгнали с поля во втором тайме.

Златан схлестнулся с защитником Марко Росси. Тот выиграл борьбу в воздухе и получил удар в живот . До этого Ибра упустил голевой момент, теперь сдали нервы, в результате – удаление.

Хуже всего было то, что ему всыпали три матча бана, в числе которых – дерби с «Интером». «Милан» протестовал, дисквалификацию сбили до двух игр, но сути это не меняло – дерби пришлось пропустить. Хотя «Милан» спокойно справился и без Златана, грохнув врагов 3:0.