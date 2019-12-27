Карьера Златана в Италии – не только титулы, но и много нервов. Только там его так часто банили и удаляли
Известный журналист Джанлука Ди Марцио обещает: Златан Ибрагимович подпишет контракт с «Миланом», остались формальности. Футболист уехал из МЛС, где играл за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Он перейдет в 11-ю на данный момент команду Серии А, которая закончила календарный год поражением 0:5. Да, в «Милан».
Все помнят: Златан уже играл за «Милан». Все знают: он там много забивал и выиграл с клубом Серию А. От имен одноклубников – сплошная ностальгия: Неста и Гаттузо, Зеедорф и ван Боммел, Робиньо и Индзаги, там был даже Роналдиньо. В ЛЧ рубились на равных с «Барсой» и «Реалом», громили «Арсенал».
Ибра забивал всем подряд, набил 56 голов в 85 матчах, а потом уехал в Париж. Запомнился голами и чемпионством, но есть еще один факт. Только в «Милане» Златан настолько часто удалялся – трижды за два сезона. Что еще серьезнее – каждый раз отбывал трехматчевые дисквалификации.
Эпизод первый. Ударил соперника в живот и остался без дерби
«Милан» принимал «Бари» и долгое время не мог отыграть пропущенный гол. Конечно, отыгрался под конец, но результат слабый – 1:1. Сравнивали счет уже без Ибры – того выгнали с поля во втором тайме.
Златан схлестнулся с защитником Марко Росси. Тот выиграл борьбу в воздухе и получил удар в живот. До этого Ибра упустил голевой момент, теперь сдали нервы, в результате – удаление.
Хуже всего было то, что ему всыпали три матча бана, в числе которых – дерби с «Интером». «Милан» протестовал, дисквалификацию сбили до двух игр, но сути это не меняло – дерби пришлось пропустить. Хотя «Милан» спокойно справился и без Златана, грохнув врагов 3:0.
Эпизод второй. Нагрубил арбитру – на месяц без Серии А
Если бы не апелляция, Ибра пропустил бы и игру с «Фиорентиной» – она была как раз третьей в списке, но «Милану» пошли навстречу. Знали б они, чем это кончится.
Все было хорошо до 77-й минуты – «Милан» комфортно вел 2:0. Потом Ибра сбил Бехрами на желтую, а через три минуты его команда получила гол – 2:1, впереди нервная концовка. Златан потерял мяч и возмутился, что аут вбросит соперник. Несколько слов лайнсмену, за это через несколько секунд – прямая красная.
Ибра потом заявил, что матерился он вовсе не на судью, а только на себя, но это никого не убедило. На этот раз – новый бан на три игры, теперь уже без всяких шансов скостить срок. «Милан», правда, очков в этих матчах не терял.
Эпизод третий. Исподтишка отвесил пощечину и проехал мимо матча с «Юве»
До конца года Златан держался дисциплинированно, но в феврале 2012-го не выдержал. Прошел час игры с «Наполи», голов нет, а побеждать надо, да еще и отличный момент упущен – Златан бил из штрафной, выручил вратарь.
Через пару минут в центре поля поругались Ночерино и Ароника. Оттаскивая Ночерино, Ибра зарядил Аронике по лицу – сделал вид, что успокаивает одноклубника, заодно и ударил соперника. Судья разобрался и выгнал Златана с поля. А «Милан» так и не выиграл – 0:0.
«Это был глупый поступок, – признался Ибра. – Такое случается. Я сам виноват».
Признание вины на трехматчевый бан никак не повлияло. Златан снова остался без игр чемпионата на месяц, но продуктивно поработал в ЛЧ (гол и два паса в победной игре 4:0 над «Арсеналом»), забил за сборную, а вернувшись, положил хет-трик «Палермо» всего за 14 минут.
Вот только с «Ювентусом» без Ибры «Милан» не справился – вел игру и побеждал 1:0, но пропустил в конце.
За кого бы ни играл Ибрагимович в этом десятилетии – почти везде получал красную карточку, так было в «Барселоне», «Милане», «ПСЖ» и «Гэлакси», продержался только в «МЮ». Но рекорд именно в «Милане» – трижды за два года, да еще и с длительными дисквалификациями.
Чаще всего Златана из себя выводили именно в Серии А – здесь же можно приплюсовать два удаления в «Интере», причем случились они за полтора месяца в 2006-м. Более того, осенью того года Ибра удалился еще и в Лиге чемпионов, поэтому пропустил домашний матч со «Спартаком».
А еще был момент, когда в «Милане» Златан так зашиб Матерацци, что того отвезли в больницу, как не удалили шведа – непонятно до сих пор. «Когда я за «Юве», играл против «Интера», Матерацци нанес мне травму, и я не смог дальше играть. В первом дерби, когда я играл за «Милан», я ударил его движением из тхэквондо. Станкович спросил: «Зачем ты это сделал?», я ответил: «Я ждал этого момента четыре года».
Интересно, что похожая история была в Англии, когда Рой Кин сломал Альфи Холанда, признался в книге, что сделал это специально, после чего получил пятиматчевую дисквалификацию. В Италии, вероятно, наказывать Златана не станут.
В общем, если сделка с «Миланом» состоится, Златан вернется в лигу, где не только много побеждал, но и периодически сильно скандалил. Хотя с Росси и Ароникой ему уже не пересечься – первый играет в Серии С, второй – давно завершил карьеру. Как и Матерацци.