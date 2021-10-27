Олимпийский чемпион по биатлону тренировал стрельбу, становясь в муравейник под собачий лай
Магнар Сольберг – двукратный олимпийский чемпион по биатлону. Он начинал в лыжах, но ушел оттуда из-за плохой скорости. Но, чтобы в новом спорте скрыть дефект скорости, ему нужно было хорошо стрелять.
В тренировках по стрельбе ему помогал норвежский лыжник и легкоатлет Мартин Стоккен. Он работал в полиции вместе с Сольбергом. Стоккен придумал систему, при которой Сольберг мог бы привыкнуть к давлению на огневом рубеже и быстро научиться терпению.
⛈️ Оба уходили в лес, где Стоккен находил муравейник и ставил от него мишень на расстоянии полусотни метров.
⛈️ Сольберг должен был отжаться несколько десятков раз – пульс как на лыжне.
⛈️ Затем встать в муравейник и оттуда начинать стрельбу – давление внешних факторов.
⛈️ Там же еще и шумела собака Стоккена – давление болельщиков.
Сольберг вспоминал, что терпеть все это было невыносимо. Муравьи сразу же кусали за ноги, но если была стрельба лежа, то они бегали прямо по лицу. Ко всему добавлялась еще и жара – просто кошмар. «Это было ужасно. И в то время я не верил в эту затею».
Но качество стрельбы росло.
«Способность концентрироваться в таких условиях на жаре помогла сделать соревнования на холоде простыми», – вспоминал он. И на Олимпиаде в Гренобле не промахнулся в индивидуальной гонке. У Александра Тихонова скорость была выше, но он промазал дважды и остался вторым.
Тренировки вместе с режимом дали результат. Сольберг рассказывал: «Моей силой стала ментальность. Вечером накануне индивидуальной гонки в Саппоро биатлонисты с удовольствием играли в карты. В 22 часа я сказал, что ухожу спать». А на следующий день снова стал олимпийским чемпионом.
🥇 Золото в индивидуальной гонке в Гренобле-1968.
🥇 Золото в индивидуальной гонке в Саппоро-1972.
Так Сольберг стал единственным в истории спортсменом, который выиграл два золота Олимпиады в индивидуальных гонках подряд. А вторую золотую медаль он завоевал в 35 лет.