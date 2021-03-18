Как Бен Аффлек тренировался для роли Бэтмена – через алкоголизм, диету и антидепрессанты. Но запил на съемках «Лиги справедливости»
«Лига справедливости» – фильм 2017 года. Но выход ее оригинальной версии (больше четырех часов!) – отдельное событие 2021-го. Зак Снайдер перемонтировал и доснял проект, который четыре года назад из-за смерти дочери и споров со студией оставил другому режиссеру. Теперь фильм со всеми задумками Снайдера наконец-то вышел на HBO Max (в России можно посмотреть на «Кинопоиск HD»).
Главный актер «Лиги справедливости» – Бен Аффлек, который сыграл очень возрастного Бэтмена и ради этой роли переломил себя.
Полжизни Аффлека – зависимость от антидепрессантов и алкоголя
Сейчас Аффлеку 48 лет. Половину жизни он принимает разные антидепрессанты. Они помогают, но Аффлек жалеет, что врачи сразу не рассказали обо всех побочных эффектах:
«Часто врачи не говорят об ужасных побочках. Ты к ним возвращаешься, говоришь, что располнел на 30 кг, а тебе в ответ просто: «Ну да, вы поправились».
Еще одна беда в жизни Аффлека – алкоголь. Отец много пил («Не видел его трезвым до 19 лет»). И вообще, в семье Аффлека многие заканчивали трагично: дядя и бабушка покончили с собой, а тетя страдала от героиновой зависимости. Сам Аффлек, как и его брат, неоднократно впадал в алкоголизм. Потом неоднократно лечился и так же неоднократно срывался.
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В 2014-м Аффлек согласился на фильм «Бэтмен против Супермена». Для его возраста и тем более образа жизни – безумная задача. Тем более костюм весил 35 кг, а в сценарии есть сцена тренировок злого Бэтмена с голым торсом. Нужны были радикальные перемены. Аффлек нанял команду тренеров и диетологов и бросил себе вызов.
Питание Аффлека – больше белка, миндальное масло и отказ от молока
Аффлек сел на четкий режим. Вот его основные принципы:
🥚 Не мучить себя голоданием. Но есть по графику 6-7 раз в день мелкими порциями. И иногда позволять небольшие радости – гамбургер или пиццу.
🥚 10 различных добавок к основной еде: протеин, магний, кальций, витамин С и другие витамины.
🥚 Куриная грудка, яичный белок и лосось – этим Аффлек набирал основной объем белка для мышц.
🥚 Всю жирную пищу Аффлек ел обычно вечером (а углеводы оставлял на утро): миндальное и арахисовое масло и сами орехи.
🥚 Полный отказ от молочной продукции. Потому что она удерживает в организме воду.
🥚 Строгий баланс. 35% – постный белок, 20% – жир, 45% – углеводы.
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Аффлеку помогал фитнес-тренер Уолтер Нортон. Вместе они работают уже больше десяти лет. Перед съемками «Бэтмена против Супермена» Нортон каждую неделю придумывал Аффлеку новый набор упражнений:
«Наши отношения строятся на честности. Мы не ходим вокруг проблем на цыпочках. И мы добились своей цели, чтобы Бен выглядел как тяжелый панчер из ММА. А еще спасли его суставы».
Вот некоторые детали занятий Аффлека:
⚙️ Каждый день – упражнения на разные группы мышц. Например, в понедельник на грудные мышцы, а в пятницу – упражнения для ног. В воскресенье восстановление.
⚙️ Много силовых тренировок. Аффлек тягал 35-килограммовые и 27-килограммовые гантели.
⚙️ Кардио с утра на голодный желудок. Так Аффлек сжигал лишний жир.
⚙️ Приседания, отжимания, прыжки, бег. И десять различных вариаций с этими упражнениями.
Аффлек сильно не похудел, а скорее заменил в организме жир на мышцы:
«Я знал, что успех Бэтмена зависит от того, как он выглядит физически. Если мне суждено потерпеть неудачу в этой роли, то не из-за того, что я недостаточно усердно работал».
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Но потом Аффлек все-таки располнел (для роли). И не поборол алкоголь
В 2019-м Аффлек ради фильма «Вне игры» наоборот – специально набирал жировую массу. Там он играет баскетболиста, который упал на дно. Аффлек при подготовке растолстел до 111 кг. Чтобы выглядеть как парень, который выпивает в день по ящику пива:
«Я заглатывал ночью галлон мороженого, читая заголовки новостей о нераскрытых убийствах. В то время я не пил алкоголь, но алкогольные привычки перенеслись на еду. Я ел очень много мучного и быстро набирал вес – в моем возрасте это делается просто».
После роли баскетболиста Аффлек смог снова похудеть на 15 кг. Это уже было не так сложно – опыт при подготовке к «Бэтмену против Супермена» был намного суровее.
Но роль Бэтмена не изменила жизнь Аффлека. К съемкам в следующем супергеройском фильме «Лига справедливости» он сильно запил и испортил отношения с женой (через год после выхода «Лиги» они развелись). После развода он год держался, но в 2019-м еще раз сорвался (и фотографы желтой прессы сразу засняли его пьяным на вечеринке).
«Во времена съемок «Лиги справедливости» я признался себе, что я алкоголик. Это было трудно, но важно. Знали бы вы, сколько в Голливуде алкоголиков. Они приходят на работу пьяными. А я мог выпить в своем номере скотч, отрубиться, а потом встать и пойти работать.
Рецидив смутил меня. Но сейчас я действительно чувствую себя хорошо. Мне только не хочется, чтобы дети видели мои пьяные фото в интернете. Все-таки я даже Бэтмена играю ради них».