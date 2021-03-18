Как Бен Аффлек тренировался для роли Бэтмена – через алкоголизм, диету и антидепрессанты. Но запил на съемках «Лиги справедливости»

«Лига справедливости» – фильм 2017 года. Но выход ее оригинальной версии (больше четырех часов!) – отдельное событие 2021-го. Зак Снайдер перемонтировал и доснял проект, который четыре года назад из-за смерти дочери и споров со студией оставил другому режиссеру. Теперь фильм со всеми задумками Снайдера наконец-то вышел на HBO Max (в России можно посмотреть на «Кинопоиск HD»).

Главный актер «Лиги справедливости» – Бен Аффлек, который сыграл очень возрастного Бэтмена и ради этой роли переломил себя.