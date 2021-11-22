Биатлон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Биатлон

Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по биатлону: календарь всех гонок

час назад

26 ноября 2021 года – начало нового биатлонного сезона. Всего будет десять этапов Кубка мира, четыре из которых пройдут в 2021-м, еще шесть – в 2022-м. Между этапами состоятся Олимпийские игры в Пекине.

🇸🇪 1-й этап, 26-28 ноября в Эстерсунде (Швеция)

  • 27 ноября – индивидуальная гонка, женщины / индивидуальная гонка, мужчины
  • 28 ноября – спринт, женщины / спринт, мужчины

🇸🇪 2-й этап, 29 ноября – 5 декабря в Эстерсунде (Швеция)

  • 2 декабря – спринт, женщины / спринт, мужчины
  • 4 декабря – гонка преследования, женщины / эстафета, мужчины
  • 5 декабря – эстафета, женщины / гонка преследования, мужчины

🇦🇹 3-й этап, 6-12 декабря в Хохфильцене (Австрия)

  • 10 декабря – спринт, мужчины / спринт, женщины
  • 11 декабря – гонка преследования, мужчины / эстафета, женщины
  • 12 декабря – эстафета, мужчины / гонка преследования, женщины

🇫🇷 4-й этап, 13-19 декабря в Анси (Франция)

  • 16 декабря – спринт, женщины / спринт, мужчины
  • 18 декабря – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины
  • 19 декабря – масс-старт, женщины / масс-старт, мужчины

🇩🇪 5-й этап, 3-9 января в Оберхофе (Германия)

  • 6 января – спринт, мужчины
  • 7 января – спринт, женщины
  • 8 января – смешанная эстафета / сингл-микст
  • 9 января – гонка преследования, мужчины / гонка преследования, женщины

🇩🇪 6-й этап, 10-16 января в Рупольдинге (Германия)

  • 12 января – спринт, женщины
  • 13 января – спринт, мужчины
  • 14 января – эстафета, женщины
  • 15 января – эстафета, мужчины
  • 16 января – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины

🇮🇹 7-й этап, 17-23 января в Антхольце (Италия)

  • 20 января – индивидуальная гонка, мужчины
  • 21 января – индивидуальная гонка, женщины
  • 22 января – масс-старт, мужчины / эстафета, женщины
  • 23 января – эстафета, мужчины / масс-старт, женщины

🇨🇳 4-20 февраля – XXIV Зимние Олимпийские игры

  • 5 февраля – смешанная эстафета
  • 7 февраля – индивидуальная гонка, женщины
  • 8 февраля – индивидуальная гонка, мужчины
  • 11 февраля – спринт, женщины
  • 12 февраля – спринт, мужчины
  • 13 февраля – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины
  • 15 февраля – эстафета, мужчины
  • 16 февраля – эстафета, женщины
  • 18 февраля – масс-старт, мужчины
  • 19 февраля – масс-старт, женщины

🇫🇮 8-й этап, 28 февраля – 6 марта в Контиолахти (Финляндия)

  • 3 марта – эстафета, женщины
  • 4 марта – эстафета, мужчины
  • 5 марта – спринт, женщины / спринт, мужчины
  • 6 марта – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины

🇪🇪 9-й этап, 7-13 марта в Отепя (Эстония)

  • 10 марта – спринт, мужчины
  • 11 марта – спринт, женщины
  • 12 марта – гонка преследования, мужчины / гонка преследования, женщины
  • 13 марта – смешанная эстафета / сингл-микст

🇳🇴 10-й этап, 14-20 марта в Холменколлене (Норвегия)

  • 17 марта – спринт, женщины
  • 18 марта – спринт, мужчины
  • 19 марта – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины
  • 20 марта – масс-старт, женщины / масс-старт, мужчины
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Олимпийский чемпион по биатлону тренировал стрельбу, становясь в муравейник под собачий лай
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Биатлон