Биатлон
Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по биатлону: календарь всех гонок
час назад
26 ноября 2021 года – начало нового биатлонного сезона. Всего будет десять этапов Кубка мира, четыре из которых пройдут в 2021-м, еще шесть – в 2022-м. Между этапами состоятся Олимпийские игры в Пекине.
🇸🇪 1-й этап, 26-28 ноября в Эстерсунде (Швеция)
- 27 ноября – индивидуальная гонка, женщины / индивидуальная гонка, мужчины
- 28 ноября – спринт, женщины / спринт, мужчины
🇸🇪 2-й этап, 29 ноября – 5 декабря в Эстерсунде (Швеция)
- 2 декабря – спринт, женщины / спринт, мужчины
- 4 декабря – гонка преследования, женщины / эстафета, мужчины
- 5 декабря – эстафета, женщины / гонка преследования, мужчины
🇦🇹 3-й этап, 6-12 декабря в Хохфильцене (Австрия)
- 10 декабря – спринт, мужчины / спринт, женщины
- 11 декабря – гонка преследования, мужчины / эстафета, женщины
- 12 декабря – эстафета, мужчины / гонка преследования, женщины
🇫🇷 4-й этап, 13-19 декабря в Анси (Франция)
- 16 декабря – спринт, женщины / спринт, мужчины
- 18 декабря – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины
- 19 декабря – масс-старт, женщины / масс-старт, мужчины
🇩🇪 5-й этап, 3-9 января в Оберхофе (Германия)
- 6 января – спринт, мужчины
- 7 января – спринт, женщины
- 8 января – смешанная эстафета / сингл-микст
- 9 января – гонка преследования, мужчины / гонка преследования, женщины
🇩🇪 6-й этап, 10-16 января в Рупольдинге (Германия)
- 12 января – спринт, женщины
- 13 января – спринт, мужчины
- 14 января – эстафета, женщины
- 15 января – эстафета, мужчины
- 16 января – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины
🇮🇹 7-й этап, 17-23 января в Антхольце (Италия)
- 20 января – индивидуальная гонка, мужчины
- 21 января – индивидуальная гонка, женщины
- 22 января – масс-старт, мужчины / эстафета, женщины
- 23 января – эстафета, мужчины / масс-старт, женщины
🇨🇳 4-20 февраля – XXIV Зимние Олимпийские игры
- 5 февраля – смешанная эстафета
- 7 февраля – индивидуальная гонка, женщины
- 8 февраля – индивидуальная гонка, мужчины
- 11 февраля – спринт, женщины
- 12 февраля – спринт, мужчины
- 13 февраля – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины
- 15 февраля – эстафета, мужчины
- 16 февраля – эстафета, женщины
- 18 февраля – масс-старт, мужчины
- 19 февраля – масс-старт, женщины
🇫🇮 8-й этап, 28 февраля – 6 марта в Контиолахти (Финляндия)
- 3 марта – эстафета, женщины
- 4 марта – эстафета, мужчины
- 5 марта – спринт, женщины / спринт, мужчины
- 6 марта – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины
🇪🇪 9-й этап, 7-13 марта в Отепя (Эстония)
- 10 марта – спринт, мужчины
- 11 марта – спринт, женщины
- 12 марта – гонка преследования, мужчины / гонка преследования, женщины
- 13 марта – смешанная эстафета / сингл-микст
🇳🇴 10-й этап, 14-20 марта в Холменколлене (Норвегия)
- 17 марта – спринт, женщины
- 18 марта – спринт, мужчины
- 19 марта – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины
- 20 марта – масс-старт, женщины / масс-старт, мужчины
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