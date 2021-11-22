Расписание этапов Кубка мира-2021/22 по биатлону: календарь всех гонок

26 ноября 2021 года – начало нового биатлонного сезона. Всего будет десять этапов Кубка мира, четыре из которых пройдут в 2021-м, еще шесть – в 2022-м. Между этапами состоятся Олимпийские игры в Пекине.

🇸🇪 1-й этап, 26-28 ноября в Эстерсунде (Швеция)

27 ноября – индивидуальная гонка, женщины / индивидуальная гонка, мужчины

28 ноября – спринт, женщины / спринт, мужчины

🇸🇪 2-й этап, 29 ноября – 5 декабря в Эстерсунде (Швеция)

2 декабря – спринт, женщины / спринт, мужчины

4 декабря – гонка преследования, женщины / эстафета, мужчины

5 декабря – эстафета, женщины / гонка преследования, мужчины

🇦🇹 3-й этап, 6-12 декабря в Хохфильцене (Австрия)

10 декабря – спринт, мужчины / спринт, женщины

11 декабря – гонка преследования, мужчины / эстафета, женщины

12 декабря – эстафета, мужчины / гонка преследования, женщины

🇫🇷 4-й этап, 13-19 декабря в Анси (Франция)

16 декабря – спринт, женщины / спринт, мужчины

18 декабря – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины

19 декабря – масс-старт, женщины / масс-старт, мужчины

🇩🇪 5-й этап, 3-9 января в Оберхофе (Германия)

6 января – спринт, мужчины

7 января – спринт, женщины

8 января – смешанная эстафета / сингл-микст

9 января – гонка преследования, мужчины / гонка преследования, женщины

🇩🇪 6-й этап, 10-16 января в Рупольдинге (Германия)

12 января – спринт, женщины

13 января – спринт, мужчины

14 января – эстафета, женщины

15 января – эстафета, мужчины

16 января – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины

🇮🇹 7-й этап, 17-23 января в Антхольце (Италия)

20 января – индивидуальная гонка, мужчины

21 января – индивидуальная гонка, женщины

22 января – масс-старт, мужчины / эстафета, женщины

23 января – эстафета, мужчины / масс-старт, женщины

🇨🇳 4-20 февраля – XXIV Зимние Олимпийские игры

5 февраля – смешанная эстафета

7 февраля – индивидуальная гонка, женщины

8 февраля – индивидуальная гонка, мужчины

11 февраля – спринт, женщины

12 февраля – спринт, мужчины

13 февраля – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины

15 февраля – эстафета, мужчины

16 февраля – эстафета, женщины

18 февраля – масс-старт, мужчины

19 февраля – масс-старт, женщины

🇫🇮 8-й этап, 28 февраля – 6 марта в Контиолахти (Финляндия)

3 марта – эстафета, женщины

4 марта – эстафета, мужчины

5 марта – спринт, женщины / спринт, мужчины

6 марта – гонка преследования, женщины / гонка преследования, мужчины

🇪🇪 9-й этап, 7-13 марта в Отепя (Эстония)

10 марта – спринт, мужчины

11 марта – спринт, женщины

12 марта – гонка преследования, мужчины / гонка преследования, женщины

13 марта – смешанная эстафета / сингл-микст

🇳🇴 10-й этап, 14-20 марта в Холменколлене (Норвегия)