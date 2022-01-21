Россия на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022 #Сергей Устюгов #Кристина Резцова #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Наталья Непряева #Эдуард Латыпов #Владимир Морозов #Евгения Тарасова #Марк Кондратюк #Александр Галлямов #Александр Большунов #Анастасия Мишина #Вадим Шипачев #Анна Щербакова #Камила Валиева #Россия (х) #Александра Трусова #Михаил Григоренко #Никита Гусев #Александр Логинов #биатлон на Олимпийских играх-2022

Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта

2 часа назад
Михаил Морозов

Keystone Press Agency / Global Look Press

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде будет представлено 15 видов спорта. Сборная России выступит без гимна и флага. Она будет соревноваться под названием ROC (по-русски – ОКР).

  • Флаг – ОКР.
  • На форме – эмблема ОКР.
  • Гимн – фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

20 января на заседании Исполкома ОКР был утвержден расширенный состав сборной, куда вошли 217 спортсменов. Изменения могут быть внесены до 24 января.

🏒 Расширенный состав сборной России по хоккею (разыгрывается 2 комплекта наград)

У мужчины в расширенный состав вошли 37 игроков:

  • Вратари: Ярослав АскаровАлександр Самонов (оба – СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);
  • Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба – «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).
  • Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все – СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» Москва), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба – «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

ФХР

У женщин к турниру готовятся 34 спортсменки:

  • Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Мария Сорокина («Агидель», Уфа), Диана Фархутдинова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Дарья Гредзен («Бирюса», Красноярск).
  • Защитники: Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова (все – «Агидель», Уфа), Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – СКИФ, Нижегородская область), Екатерина Данилова («Бирюса», Красноярск), Нина Пирогова, Анна Савонина, (все – «Торнадо», Московская область).
  • Нападающие: Дарья Белоглазова, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Людмила Белякова, Елена Дергачёва (обе – «Торнадо», Московская область), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все – «СКИФ», Нижегородская область), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Оксана Митрофанова (все – «Бирюса», Красноярск), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель», Уфа).

ФХР

⛷️ Состав сборной России по биатлону (11)

Запасные:

  • У мужчин: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
  • У женщин: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

⛷️ Состав сборной России по лыжным гонкам (12)

⛸️ Состав сборной России по фигурному катанию (5)

Мужчины:

Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.

Женщины:

Запасные: Елизавета ТуктамышеваМайя Хромых.

Танцы на льду:

Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.

Пары:

Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.

XinHua / Global Look Press

🏂 Состав сборной России по фристайлу (13)

  • Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.
  • Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.
  • Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.
  • Слоупстайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
  • Хафпайп: Роман Егоров.

🏂 Состав сборной России по сноуборду (11)

  • Мужчины: Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин.
  • Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.

🛷 Состав сборной России по санному спорту (4)

  • Одиночники: Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.
  • Двойки: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

⛸️ Состав сборной России по шорт-треку (9)

  • Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков.
  • Женщины: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.

⛸️ Состав сборной России по конькобежному спорту (14)

  • Мужчины: Артем Арефьев, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Александр Румянцев.
  • Женщины: Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова.

www.imago-images.de / Global Look Press

🥌 Состав сборной России по керлингу (3)

  • Мужская команда: Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев.
  • Женская команда: Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.

🛷 Состав сборной России по скелетону (2)

  • Мужчины: Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов.
  • Женщины: Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова.

🛷 Состав сборной России по бобслею (4)

  • Пилоты у мужчин: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов.
  • Разгоняющие у мужчин: Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.
  • Двойки у женщин: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова.
  • Монобоб у женщин: Надежда Сергеева.
  • Разгоняющие у женщин: Юлия Беломестных, Елена Мамедова,
  • Запасная у женщин: Юлия Егошенко.
  • Запасной у мужчин будет определен позднее.

⛷️ Состав сборной России по горным лыжам (11)

  • Мужчины: Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Иван Кузнецов.
  • Женщины: Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева.

⛷️ Состав сборной России по прыжкам с трамплина (5)

  • Мужчины: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков.
  • Женщины: Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.

⛷️ Состав сборной России по лыжному двоеборью (3)

  • Вячеслав Барков
  • Самир Мастиев
  • Артем Галунин

До 24 января списки могут изменяться.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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#Россия на Олимпийских играх-2022
#Сергей Устюгов
#Кристина Резцова
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
#хоккей на Олимпийских играх-2022
#Наталья Непряева
#Эдуард Латыпов
#Владимир Морозов
#Евгения Тарасова
#Марк Кондратюк
#Александр Галлямов
#Александр Большунов
#Анастасия Мишина
#Вадим Шипачев
#Анна Щербакова
#Камила Валиева
#Россия (х)
#Александра Трусова
#Михаил Григоренко
#Никита Гусев
#Александр Логинов
#биатлон на Олимпийских играх-2022