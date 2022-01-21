Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде будет представлено 15 видов спорта. Сборная России выступит без гимна и флага. Она будет соревноваться под названием ROC (по-русски – ОКР).

Флаг – ОКР.

На форме – эмблема ОКР.

Гимн – фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

20 января на заседании Исполкома ОКР был утвержден расширенный состав сборной, куда вошли 217 спортсменов. Изменения могут быть внесены до 24 января.

У мужчины в расширенный состав вошли 37 игроков: