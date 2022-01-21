Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде будет представлено 15 видов спорта. Сборная России выступит без гимна и флага. Она будет соревноваться под названием ROC (по-русски – ОКР).
- Флаг – ОКР.
- На форме – эмблема ОКР.
- Гимн – фрагмент из первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.
20 января на заседании Исполкома ОКР был утвержден расширенный состав сборной, куда вошли 217 спортсменов. Изменения могут быть внесены до 24 января.
🏒 Расширенный состав сборной России по хоккею (разыгрывается 2 комплекта наград)
У мужчины в расширенный состав вошли 37 игроков:
- Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба – СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);
- Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба – «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).
- Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все – СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» Москва), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов, Артем Анисимов (оба – «Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).
У женщин к турниру готовятся 34 спортсменки:
- Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Мария Сорокина («Агидель», Уфа), Диана Фархутдинова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Дарья Гредзен («Бирюса», Красноярск).
- Защитники: Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова (все – «Агидель», Уфа), Лиана Ганеева, Екатерина Николаева, Юлия Смирнова (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (обе – СКИФ, Нижегородская область), Екатерина Данилова («Бирюса», Красноярск), Нина Пирогова, Анна Савонина, (все – «Торнадо», Московская область).
- Нападающие: Дарья Белоглазова, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Кристи Шашкина (все – «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Людмила Белякова, Елена Дергачёва (обе – «Торнадо», Московская область), Оксана Братищева, Виктория Кулишова, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все – «СКИФ», Нижегородская область), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Оксана Митрофанова (все – «Бирюса», Красноярск), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ольга Сосина (все – «Агидель», Уфа).
⛷️ Состав сборной России по биатлону (11)
- Мужская сборная России: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Максим Цветков.
- Женская сборная России: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Валерия Васнецова.
Запасные:
- У мужчин: Антон Бабиков, Александр Поварницын.
- У женщин: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.
⛷️ Состав сборной России по лыжным гонкам (12)
- Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.
- Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.
⛸️ Состав сборной России по фигурному катанию (5)
Мужчины:
- Марк Кондратюк.
- Андрей Мозалев.
- Михаил Коляда.
Запасные: Евгений Семененко, Петр Гуменник.
Женщины:
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Танцы на льду:
Запасные: Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Аннабель Морозов – Андрей Багин, Елизавета Шанаева – Девид Нарижный.
Пары:
- Анастасия Мишина – Александр Галлямов.
- Евгения Тарасова – Владимир Морозов.
- Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.
🏂 Состав сборной России по фристайлу (13)
- Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.
- Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.
- Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.
- Слоупстайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.
- Хафпайп: Роман Егоров.
🏂 Состав сборной России по сноуборду (11)
- Мужчины: Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин.
- Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.
🛷 Состав сборной России по санному спорту (4)
- Одиночники: Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова.
- Двойки: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.
⛸️ Состав сборной России по шорт-треку (9)
- Мужчины: Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Денис Айрапетян, Владимир Балбеков.
- Женщины: Елена Серегина, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова, Вера Рассказова.
⛸️ Состав сборной России по конькобежному спорту (14)
- Мужчины: Артем Арефьев, Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, Александр Румянцев.
- Женщины: Ангелина Голикова, Елизавета Голубева, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Анастасия Григорьева, Елена Сохрякова.
🥌 Состав сборной России по керлингу (3)
- Мужская команда: Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев.
- Женская команда: Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова.
🛷 Состав сборной России по скелетону (2)
- Мужчины: Александр Третьяков, Никита Трегубов и Владислав Семенов.
- Женщины: Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова.
🛷 Состав сборной России по бобслею (4)
- Пилоты у мужчин: Ростислав Гайтюкевич, Максим Андрианов.
- Разгоняющие у мужчин: Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев, Дмитрий Лопин.
- Двойки у женщин: Надежда Сергеева, Анастасия Макарова.
- Монобоб у женщин: Надежда Сергеева.
- Разгоняющие у женщин: Юлия Беломестных, Елена Мамедова,
- Запасная у женщин: Юлия Егошенко.
- Запасной у мужчин будет определен позднее.
⛷️ Состав сборной России по горным лыжам (11)
- Мужчины: Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Иван Кузнецов.
- Женщины: Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко, Анастасия Горностаева.
⛷️ Состав сборной России по прыжкам с трамплина (5)
- Мужчины: Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков.
- Женщины: Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.
⛷️ Состав сборной России по лыжному двоеборью (3)
- Вячеслав Барков
- Самир Мастиев
- Артем Галунин
До 24 января списки могут изменяться.