Окончательный состав сборной России по сноуборду на Олимпиаде в Пекине

Федерация сноуборда России озвучила окончательный состав национальной команды на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Всего на соревнования будут заявлены 14 российских сноубордистов.

Мужчины: Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин.

Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. В сноуборде будут разыграны 11 комплектов наград.