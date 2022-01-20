Олимпиада-2022
Сноуборд
Россия на Олимпийских играх-2022
Окончательный состав сборной России по сноуборду на Олимпиаде в Пекине
2 часа назад
Федерация сноуборда России озвучила окончательный состав национальной команды на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Всего на соревнования будут заявлены 14 российских сноубордистов.
- Мужчины: Вик Уайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин.
- Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. В сноуборде будут разыграны 11 комплектов наград.
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