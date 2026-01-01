Сноуборд

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Как Вик Уайлд становился русским: учил язык по четыре часа и в первые дни (это не шутка!) встретил медведя на улице
#Россия на Олимпийских играх-2022
# новости
Шон Уайт завершит карьеру после Игр в Пекине. Это единственный трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде
Окончательный состав сборной России по сноуборду на Олимпиаде в Пекине
Состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду в Пекине
🥇🥈🥉Три спортсмена из России взяли медали на ЧМ по сноуборду. Один из них стал трехкратным чемпионом мира
Последние новости
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Сноуборд
🥉🇷🇺 Виктор Уайлд взял бронзу в параллельном гигантском слаломе. Это его третья олимпийская медаль в карьере
#Олимпиада-2022
Сноуборд
Шон Уайт завершит карьеру после Игр в Пекине. Это единственный трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде
#Шон Уайт
Олимпиада
Окончательный состав сборной России по сноуборду на Олимпиаде в Пекине
#Олимпиада-2022
Олимпиада
Состав сборной России по сноуборду на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
Лыжные гонки
🥇🥈🥉Три спортсмена из России взяли медали на ЧМ по сноуборду. Один из них стал трехкратным чемпионом мира
#ЧМ-2021 (сноуборд)