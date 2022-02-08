🥉🇷🇺 Виктор Уайлд взял бронзу в параллельном гигантском слаломе. Это его третья олимпийская медаль в карьере

В Пекине прошли соревнования в параллельном гигантском слаломе. Призерами стали:

🥇🇦🇹 Беньямин Карл

🥈🇸🇮 Тим Мастняк

🥉🇷🇺 Виктор Уайлд

Уайлд взял третью олимпийскую награду, две другие были в Сочи – там он взял золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. Он остается единственным российским сноубордистом с золотом Игр.

Уайлд родился в США и до 2011 года выступал за ее сборную, но после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной сменил гражданство. Ему 35 лет, в ноябре 2021-го он анонсировал завершение карьеры после Игр в Пекине.