Олимпиада-2022
🥉🇷🇺 Виктор Уайлд взял бронзу в параллельном гигантском слаломе. Это его третья олимпийская медаль в карьере
08 февраля, 10:47
В Пекине прошли соревнования в параллельном гигантском слаломе. Призерами стали:
🥇🇦🇹 Беньямин Карл
🥈🇸🇮 Тим Мастняк
🥉🇷🇺 Виктор Уайлд
Уайлд взял третью олимпийскую награду, две другие были в Сочи – там он взял золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. Он остается единственным российским сноубордистом с золотом Игр.
Уайлд родился в США и до 2011 года выступал за ее сборную, но после женитьбы на российской сноубордистке Алене Заварзиной сменил гражданство. Ему 35 лет, в ноябре 2021-го он анонсировал завершение карьеры после Игр в Пекине.
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