Шон Уайт завершит карьеру после Игр в Пекине. Это единственный трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде

Он получил первое спонсорство в семь лет и с тех пор не покидал профессиональный уровень. Помимо рекорда на Играх ему принадлежат достижения на X-Games (Всемирные экстремальные игры).

Наибольшее число побед среди сноубордистов (13);

Первый спортсмен, побеждавший на летних и зимних X-Games (скейтборд и сноуборд).

Он считается одним из самых популярных сноубордистов в мире. Пик его медийности пришелся на вторую половину 2000-х и начало 2010-х. Тогда Ubisoft выпустила игру Shaun White Snowboarding, а сам он появлялся в эпизодических ролях на ТВ-шоу и в фильмах, в том числе сыграл в «Сексе по дружбе» с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис.