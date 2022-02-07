Шон Уайт
Олимпиада-2022
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#Шон Уайт #Олимпиада-2022

Шон Уайт завершит карьеру после Игр в Пекине. Это единственный трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде

07 февраля, 10:30

инстаграм Шона Уайта

Сноубордист Шон Уайт объявил, что Олимпиада 2022 года будет последней в его карьере. Он назвал свои пятые Игры «особенными» и объявил, что завершит выступления после них:

🥇 Турин-2006

🥇 Ванкувер-2010

❌ Сочи-2014 (финишировал четвертым)

🥇 Пхенчхан-2018

❓ Пекин-2022

Уайт остается единственным в истории спортсменом, который выиграл три олимпийских золота в сноуборде. Он дебютировал на Играх в 19 лет и завершит карьеру в 35. «Самое значимое, чем я горжусь, это то, что я остаюсь в топе спорта, который постоянно меняется», – сказал Уайт.

Он получил первое спонсорство в семь лет и с тех пор не покидал профессиональный уровень. Помимо рекорда на Играх ему принадлежат достижения на X-Games (Всемирные экстремальные игры).

  • Наибольшее число побед среди сноубордистов (13);
  • Первый спортсмен, побеждавший на летних и зимних X-Games (скейтборд и сноуборд).

Он считается одним из самых популярных сноубордистов в мире. Пик его медийности пришелся на вторую половину 2000-х и начало 2010-х. Тогда Ubisoft выпустила игру Shaun White Snowboarding, а сам он появлялся в эпизодических ролях на ТВ-шоу и в фильмах, в том числе сыграл в «Сексе по дружбе» с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
МОК
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