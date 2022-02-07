Шон Уайт завершит карьеру после Игр в Пекине. Это единственный трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде
Сноубордист Шон Уайт объявил, что Олимпиада 2022 года будет последней в его карьере. Он назвал свои пятые Игры «особенными» и объявил, что завершит выступления после них:
🥇 Турин-2006
🥇 Ванкувер-2010
❌ Сочи-2014 (финишировал четвертым)
🥇 Пхенчхан-2018
❓ Пекин-2022
Уайт остается единственным в истории спортсменом, который выиграл три олимпийских золота в сноуборде. Он дебютировал на Играх в 19 лет и завершит карьеру в 35. «Самое значимое, чем я горжусь, это то, что я остаюсь в топе спорта, который постоянно меняется», – сказал Уайт.
Он получил первое спонсорство в семь лет и с тех пор не покидал профессиональный уровень. Помимо рекорда на Играх ему принадлежат достижения на X-Games (Всемирные экстремальные игры).
- Наибольшее число побед среди сноубордистов (13);
- Первый спортсмен, побеждавший на летних и зимних X-Games (скейтборд и сноуборд).
Он считается одним из самых популярных сноубордистов в мире. Пик его медийности пришелся на вторую половину 2000-х и начало 2010-х. Тогда Ubisoft выпустила игру Shaun White Snowboarding, а сам он появлялся в эпизодических ролях на ТВ-шоу и в фильмах, в том числе сыграл в «Сексе по дружбе» с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис.