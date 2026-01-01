Шон Уайт

Дата рождения
3 сентября 1986 г.
Достижения
3-кратный олимпийский чемпион
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Сноуборд
Шон Уайт завершит карьеру после Игр в Пекине. Это единственный трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде
#Шон Уайт
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