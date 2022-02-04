Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине: расписание, трансляции, медальный зачет

Олимпийские игры уже начались. Они проходят в условиях пандемии коронавируса: спортсмены ограничены от мира, но по-прежнему регулярно заражаются. На этой Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов медалей. Следить за ней можно в нашем отдельном разделе. Еще у нас доступна обновляемая подборка всех материалов, которые связаны со сборной России. Они – тут.

Когда Олимпиада 2022?

Официально она проходит с 4 по 20 февраля 2022 года, но первые соревнования стартовали уже 2 февраля. Пекин (Китай) – официальное место проведения Олимпиады 2022. Это первый город в истории, который принимает зимние и летние Олимпийские игры. В 2008 году здесь уже проходила летняя Олимпиада.

Расписание Олимпиады 2022

Полное расписание доступно по этой ссылке. Там же есть фильтр по видам спорта. Например, так выглядят ключевые даты олимпийского хоккейного турнира: