Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине: расписание, трансляции, медальный зачет
Олимпийские игры уже начались. Они проходят в условиях пандемии коронавируса: спортсмены ограничены от мира, но по-прежнему регулярно заражаются. На этой Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов медалей. Следить за ней можно в нашем отдельном разделе. Еще у нас доступна обновляемая подборка всех материалов, которые связаны со сборной России. Они – тут.
Когда Олимпиада 2022?
Официально она проходит с 4 по 20 февраля 2022 года, но первые соревнования стартовали уже 2 февраля. Пекин (Китай) – официальное место проведения Олимпиады 2022. Это первый город в истории, который принимает зимние и летние Олимпийские игры. В 2008 году здесь уже проходила летняя Олимпиада.
Расписание Олимпиады 2022
Полное расписание доступно по этой ссылке. Там же есть фильтр по видам спорта. Например, так выглядят ключевые даты олимпийского хоккейного турнира:
Где смотреть Олимпиаду 2022?
Доступно сразу несколько вариантов просмотра:
«Матч ТВ» показывает почти все виды спорта. Исключения: биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, игры сборной России по хоккею. Все это поделено между Первым каналом и «Россией-1». На официальном сайте «Телеспорта» доступны все виды соревнований, но только в повторе. Там трансляции становятся открытыми в момент завершения каждого старта.
Медальный зачет Олимпиады 2022
Следить за его обновлением можно здесь. Россия входит в число претендентов на победу в медальном зачете. Коэффициент на ее наибольшее количество золотых медалей – 8,50. Только Норвегия рассматривается серьезнее – 1,13. Еще фаворитами считаются Германия, Канада и США. На Олимпиаде-2018 побеждала Норвегия. Тогда она брала 39 медалей (14 золотых).
Где проходят соревнования на Олимпиаде 2022?
Турнир принимают три кластера: Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу. Все церемонии проходят на стадионе «Птичье гнездо». Почти все арены в Пекине сохранились с Олимпиады-2008. Подробно об этом можно прочитать тут.
Какие виды спорта есть на Олимпиаде 2022?
Всего представлено 15 видов спорта:
- Хоккей;
- Фигурное катание;
- Биатлон;
- Лыжные гонки;
- Горнолыжный спорт;
- Керлинг;
- Бобслей;
- Лыжное двоеборье;
- Прыжки на лыжах с трамплина;
- Санный спорт;
- Скелетон;
- Сноуборд;
- Фристайл;
- Конькобежный спорт;
- Шорт-трек.
Россия на Олимпиаде 2022
Россия по-прежнему выступает на Олимпиадах под аббревиатурой ОКР. На Олимпиаде 2022 у нее нет флага и гимна. Победной мелодией снова будет музыка Чайковского.
25 января было объявлено, что в состав делегации России на Олимпиаду в Пекине вошли 212 спортсменов. Ее общая численность вместе с официальными лицами – 461 человек.
Состав России постоянно меняется. Это связано с положительными тестами на коронавирус. Так на Олимпиаду уже приехала запасная биатлонистка Евгения Буртасова.
Бывшие спортсмены выступают в новых ролях. Алина Загитова участвует в программах Первого канала. Евгения Медведева – посол сборной России. Обе брали медали на Олимпиаде-2018.
Объявлены премиальные для спортсменов из России за любые медали. Они идентичны с Олимпиадой в Токио: 4 миллиона рублей (золото), 2,5 млн (серебро), 1,7 млн (бронза).
Так выглядит форма России на зимней Олимпиаде в Пекине:
Что почитать на «Голе» перед просмотром Олимпиады?
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