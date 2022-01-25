Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
Прогноз на медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине
вчера, 22:33
Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. На Олимпийских играх-2022 представлены 15 видов спорта.
Котировки букмекеров на победу определенных стран в медальном зачете:
- Норвегия – 1,13
- Россия – 8,50
- Германия – 10,00
- Канада – 12,00
- США – 12,00
Коэффициенты на остальные страны начинаются от 70. Букмекеры включат не всех в число фаворитов. Последние из представленных – Австралия и Чехия. На них дается коэффициент 300.
Медальный зачет Олимпиады-2018 выиграла Норвегия. Она взяла 39 медалей: 14+14+11. На втором месте тогда была Германия (31), на третьем – Канада (29).
Россия на Олимпийских играх-2018 имела всего 17 медалей: 2+6+9.
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