Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

вчера, 22:33

XinHua/Global Look Press

Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. На Олимпийских играх-2022 представлены 15 видов спорта.

Котировки букмекеров на победу определенных стран в медальном зачете:

  • Норвегия – 1,13
  • Россия – 8,50
  • Германия – 10,00
  • Канада – 12,00
  • США – 12,00

Коэффициенты на остальные страны начинаются от 70. Букмекеры включат не всех в число фаворитов. Последние из представленных – Австралия и Чехия. На них дается коэффициент 300.

Медальный зачет Олимпиады-2018 выиграла Норвегия. Она взяла 39 медалей: 14+14+11. На втором месте тогда была Германия (31), на третьем – Канада (29).

Россия на Олимпийских играх-2018 имела всего 17 медалей: 2+6+9.

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Источник:
Гол
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