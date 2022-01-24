Олимпиада-2022
хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
биатлон на Олимпийских играх-2022
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Где смотреть всю Олимпиаду-2022: расписание трансляций, тв-программа, прямой эфир

2 часа назад

Stupnikov Alexander/Global Look Press

Зимняя Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Это официальные даты проведения Олимпийских игр. Первые виды начнутся уже со 2 февраля – Олимпиада стартует с керлинга. Всего на Олимпийских играх-2022 будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. 

«Матч ТВ», Первый канал и «Россия-1» проведут трансляции соревнований на Олимпиаде-2022.

«Матч ТВ»

«Матч ТВ» официально объявил о показе видов, где будет разыгран 81 комплект наград. Какие это виды: хоккей, бобслей, санный спорт, скелетон, конькобежный спорт, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжный фристайл, сноуборд, керлинг, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. 

Важно: заявлен мужской и женский хоккей, но именно по матчам России никакого пояснения нет. Потому что матчей сборной России по хоккею на канале почти точно не будет.

Василий Конов дал отдельное пояснение в телеграм-канале: «81 комплект в перечисленных видах спорта эксклюзивно в эфире и на цифровых ресурсах только у Матч ТВ». В федеральном эфире «Матч ТВ» показ Олимпиады начнется утром 4 февраля. На тематических каналах олимпийский показ стартует с первого дня соревнований. 2 февраля там будет показан керлинг.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый канал

Официальный сайт ФХР утверждает, что на Первом канале будут показаны матчи сборной России по хоккею. Их канал разделит с «Россией-1». Россия стартует на групповом этапе Олимпиады-2022 матчем против Швейцарии. Он пройдет 9 февраля и начнется в 11:40 по московскому времени. 

Информация от РБК: Первый канал покажет церемонию закрытия зимней Олимпиады-2022. Пока это еще не подтверждено.

«Россия-1»

«Россия-1» покажет церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Эту информацию подтвердили два источника – «Чемпионат» и РБК.

«Телеспорт» частично проведет трансляции Олимпиады-2022. Пока в расписании доступны матчи по керлингу и женскому хоккею.

На «Матч ТВ» точно не будет биатлона, лыжных гонок и фигурного катания. Их распределение между Первым каналом и «Россией-1» пока не прояснилось.

Мы обновим этот материал, когда наступит ясность по всем видам и по конкретным важным соревнованиям.

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#хоккей на Олимпийских играх-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022