Где смотреть всю Олимпиаду-2022: расписание трансляций, тв-программа, прямой эфир

Первый канал

Официальный сайт ФХР утверждает, что на Первом канале будут показаны матчи сборной России по хоккею. Их канал разделит с «Россией-1» . Россия стартует на групповом этапе Олимпиады-2022 матчем против Швейцарии. Он пройдет 9 февраля и начнется в 11:40 по московскому времени.

Информация от РБК: Первый канал покажет церемонию закрытия зимней Олимпиады-2022. Пока это еще не подтверждено.

«Россия-1»

«Россия-1» покажет церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Эту информацию подтвердили два источника – «Чемпионат» и РБК.

«Телеспорт» частично проведет трансляции Олимпиады-2022. Пока в расписании доступны матчи по керлингу и женскому хоккею.

На «Матч ТВ» точно не будет биатлона, лыжных гонок и фигурного катания. Их распределение между Первым каналом и «Россией-1» пока не прояснилось.

Мы обновим этот материал, когда наступит ясность по всем видам и по конкретным важным соревнованиям.