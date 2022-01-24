Когда пройдет церемония открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Зимняя Олимпиада-2022 состоится в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования начинаются раньше – керлинг стартует 2 февраля.

Церемония открытия Олимпиады-2022 запланирована на 4 февраля. Время начала – 15:00 по Москве. Мероприятие состоится на арене «Птичье гнездо».

Телеканал «Россия-1» проведет трансляцию церемонии открытия. Подробнее обо всем показе Олимпиады-2022 можно узнать в нашем отдельном материале.

Церемония закрытия Олимпиады-2022 пройдет 20 февраля.

Сколько видов спорта на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

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