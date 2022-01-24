Олимпиада-2022
хоккей на Олимпийских играх-2022
фигурное катание на Олимпийских играх-2022
лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
биатлон на Олимпийских играх-2022
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Сколько видов спорта на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине
вчера, 22:59
Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Олимпиада-2022 включает в себя 15 видов спорта.
Какие виды туда входят:
- Хоккей
- Фигурное катание
- Биатлон
- Лыжные гонки
- Горнолыжный спорт
- Керлинг
- Бобслей
- Лыжное двоеборье
- Прыжки на лыжах с трамплина
- Санный спорт
- Скелетон
- Сноуборд
- Фристайл
- Конькобежный спорт
- Шорт-трек
Соревнования по керлингу, женскому хоккею и фристайлу стартуют еще до официального начала Олимпиады. Микст по керлингу начинается 2 февраля.
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