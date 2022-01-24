Сколько видов спорта на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Олимпиада-2022 включает в себя 15 видов спорта.

Какие виды туда входят:

Хоккей

Фигурное катание

Биатлон

Лыжные гонки

Горнолыжный спорт

Керлинг

Бобслей

Лыжное двоеборье

Прыжки на лыжах с трамплина

Санный спорт

Скелетон

Сноуборд

Фристайл

Конькобежный спорт

Шорт-трек

Соревнования по керлингу, женскому хоккею и фристайлу стартуют еще до официального начала Олимпиады. Микст по керлингу начинается 2 февраля.

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