Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022 #хоккей на Олимпийских играх-2022 #фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #лыжные гонки на Олимпийских играх-2022 #биатлон на Олимпийских играх-2022

Сколько видов спорта на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

вчера, 22:59

Keystone Press Agency/Global Look Press

Олимпиада-2022 пройдет в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Олимпиада-2022 включает в себя 15 видов спорта.

Какие виды туда входят:

  • Хоккей
  • Фигурное катание
  • Биатлон
  • Лыжные гонки
  • Горнолыжный спорт
  • Керлинг
  • Бобслей
  • Лыжное двоеборье
  • Прыжки на лыжах с трамплина
  • Санный спорт
  • Скелетон
  • Сноуборд
  • Фристайл
  • Конькобежный спорт
  • Шорт-трек

Соревнования по керлингу, женскому хоккею и фристайлу стартуют еще до официального начала Олимпиады. Микст по керлингу начинается 2 февраля.

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Источник:
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#Олимпиада-2022
#хоккей на Олимпийских играх-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
#лыжные гонки на Олимпийских играх-2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022