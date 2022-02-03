Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам

Китай впервые участвует в мужском хоккее. И готовился к Олимпиаде-2022 заранее. В 2015-м Китай выиграл у Казахстана соревнование заявок (подробно – тут). И уже через год после этого в КХЛ появился созданный с нуля клуб «Куньлунь». Его задача – именно подготовка игроков для сборной Китая. За все время «Куньлунь» выходил в плей-офф КХЛ один раз. И выиграл там только один матч.

Зачем КХЛ приняла в лигу китайский клуб

Объяснение из 2016-го от Дмитрия Чернышенко – тогда он был президентом лиги и занимался ее развитием: «Не секрет, что Китай, столица которого Пекин готовится к Олимпиаде 2022 года, активно создает хоккей в своей стране. Россия будет, безусловно, помогать Китаю развивать хоккей. Если китайский клуб будет соответствовать требованиям КХЛ, он будет играть».

Официальный сайт «Куньлуня» подтверждает: идея создания команды появилась именно в 2015-м. Всего за год были собраны документы и подготовлена база для команды. КХЛ с самого момента создания постоянно расширялась и выходила на международный уровень. Вот раскладка по странам, клубы из которых играли в лиге на момент появления «Куньлуня»: