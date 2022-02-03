Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
Китай впервые участвует в мужском хоккее. И готовился к Олимпиаде-2022 заранее. В 2015-м Китай выиграл у Казахстана соревнование заявок (подробно – тут). И уже через год после этого в КХЛ появился созданный с нуля клуб «Куньлунь». Его задача – именно подготовка игроков для сборной Китая. За все время «Куньлунь» выходил в плей-офф КХЛ один раз. И выиграл там только один матч.
Зачем КХЛ приняла в лигу китайский клуб
Объяснение из 2016-го от Дмитрия Чернышенко – тогда он был президентом лиги и занимался ее развитием: «Не секрет, что Китай, столица которого Пекин готовится к Олимпиаде 2022 года, активно создает хоккей в своей стране. Россия будет, безусловно, помогать Китаю развивать хоккей. Если китайский клуб будет соответствовать требованиям КХЛ, он будет играть».
Официальный сайт «Куньлуня» подтверждает: идея создания команды появилась именно в 2015-м. Всего за год были собраны документы и подготовлена база для команды. КХЛ с самого момента создания постоянно расширялась и выходила на международный уровень. Вот раскладка по странам, клубы из которых играли в лиге на момент появления «Куньлуня»:
- Россия – 22;
- Беларусь – 1;
- Латвия – 1;
- Словакия – 1;
- Хорватия – 1;
- Финляндия – 1;
- Казахстан – 1.
За год до получения Олимпиады-2022 Китай и КХЛ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии хоккея. Позже Роман Ротенберг рассказывал, что вопросы по этому развитию согласованы сверху. Вячеслав Фетисов упоминал программу – с результатом для китайского хоккея через десять лет. Он говорил, что сам инициировал вступление «Куньлуня» в КХЛ.
Как на создание «Куньлуня» повлияла политика и почему договор о принятии клуба подписывался лично при Путине
Заход «Куньлуня» в КХЛ важен со стороны связей двух государств. Еще в момент выполнения формальностей о «Куньлуне» публично говорил президент России Владимир Путин. Он упоминал через клуб важность развития и интерес к хоккею в Китае. В 2018-м Путин и председатель Китая Си Цзиньпин уже вместе смотрели товарищеский матч юниорских сборных Китая и Россия.
Договор о вступлении «Куньлуня» в лигу подписывался также в присутствии Путина и Си Цзиньпина. Финансированием занялись китайские энергетические компании, а в феврале 2017-го о своей роли неожиданно рассказал российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Оказалось, что он даже владеет долей в клубе. Параллельно Тимченко оставался председателем совета директоров КХЛ.
Перед стартом Олимпиады-2022 Владимир Путин и Си Цзиньпин снова пересекаются. Вокруг – его высказывания о проведении Олимпиады. Но Путин вспомнил и оба момента, которые связаны с хоккеем. Сказал о взаимодействии в юниорском хоккее и высказался по вступлению «Куньлуня» в КХЛ: «Договоренность об этом была достигнута в рамках моего визита в Китай в 2016 году».
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Все это Владимир Путин объяснял в интервью главному редактору Медиакорпорации Китая. Слова Путина опубликованы на сайте Кремля. Там же – его статья для китайского агентства «Синьхуа». В ней Путин рассказывал о деталях стратегического партнерства России и Китая. Он едет на Олимпиаду-2022 в том числе и для новых переговоров с Си Цзиньпином.
Как менялся «Куньлунь»: антирекорды посещаемости и переезд в Мытищи
«Куньлунь вошел в историю еще до старта в КХЛ. В августе 2016-го команда приехала в Казахстан, где сыграла матч Кубка Президента Республики. В той игре Дамир Рыспаев побил нескольких хоккеистов «Куньлуня». За это он получил бессрочную дисквалификацию, а потом объяснял: «В хоккей играют настоящие мужчины – вот я и стал ловить мужиков».
Первый состав «Куньлуня» совсем не подходил под описание базового клуба сборной. Тренером клуба стал Владимир Юрзинов-младший. Всего в составе попали девять игроков из России и десять финнов. Китайцев было всего двое, хотя позже добавилось еще столько же. В октябре 2016-го Зак Юэнь стал первым китайцем, набравшим очки в КХЛ. Так он вошел в историю.
«Куньлунь» начинал заход в КХЛ через Пекин, но пробовал проведение матчей и в других городах Китая. Там получалось совсем плохо. В сентябре 2016-го на игру «Куньлунь» – «Нефтехимик» в Шанхае пришли 550 зрителей. Это стало клубным антирекордом. В первые годы существования «Куньлуня» на хоккей в Пекине и Шанхае ходили в среднем около трех тысяч человек.
Первый сезон стал самым успешным в истории «Куньлуня». Дальше клуб вообще не добивался спортивных успехов. За пять полноценных сезонов (не берем этот) «Куньлунь» выиграл в основное время 89 матчей из 300. Его лучший результат по итогам регулярки – 18-е место. Иногда тренеров Ковалев радовался малому: «Приятно подняться с последнего места».
Коронавирус повлиял на развитие «Куньлуня» внутри Китая. В 2020-м команда переехала в Мытищи. Перед стартом Олимпиады «Куньлунь» договаривался с властями Китая, чтобы те позволили игрокам провести сезон КХЛ. Хотя первоначальный план подразумевал уже декабрьский отъезд в Пекин всей китайской сборной. Договорились, но в январе сезон остановился.
Будущее «Куньлуня» прямо сейчас неизвестно. Даже президент лиги Алексей Морозов до конца не уверен, что «Куньлунь» продолжит выступление в КХЛ. Работники «Куньлуня» говорят о желании вернуться в Китай, чтобы заниматься там популяризацией хоккея. Понадобится ли эта популяризация? Все зависит от выступления китайской сборной на Олимпиаде-2022.
Как «Куньлунь» выступал перед Олимпиадой-2022
В сезоне-2021/22 клуб провел в КХЛ 48 матчей. Результаты «Куньлуня»:
- 25 очков и последнее место в Восточной конференции;
- Разница шайб – 101:198;
- Серия из 14 поражений подряд;
- Последний матч – 10 января, последняя победа – 4 декабря.
Какой будет сборная Китая по хоккею на Олимпиаде-2022?
27 января сборная Китая объявила состав на Олимпиаду-2022. Все 25 человек в нем представляют «Куньлунь». Это не окончательная заявка – вносить изменения можно до 8 февраля. В расширенный состав попадал русский хоккеист Михаил Абрамов. В основе остался Денис Осипов – еще один русский. О себе он сказал: «Дали китайское имя – Да Ни Си Ао Кси Бо Фу».
16 североамериканских игроков вошли в состав сборной Китая. Некоторые связаны со страной через китайские корни. Это касается даже лучшего игрока «Куньлуня» в сезоне: Спенсер Фу набил 33 очка за 48 матчей. Он имеет канадское гражданство и выступал в НХЛ. В сезоне-2017/18 Фу провел четыре матча за «Калгари» и даже дважды забил. Потом попал в «Куньлунь».
Олимпийский сайт объяснял стратегическую задачу «Куньлуня» через слова генменеджера клуба Николя Феоктистова: «В течение пяти лет мы искали кандидатов в сборную среди игроков китайского происхождения, готовили их в команде КХЛ, и сегодня все они – в ее составе. Однако мировая практика показывает, что наличие корней не обязательно».
В олимпийский сезон «Куньлунь» приближал заявку на КХЛ к будущему составу на Олимпиаду. Отдельно Китай договаривался о натурализации вратаря Александра Лазушина, но не получил на него разрешение от IIHF. Результат – расторгнутый контракт. Вместе с ним из клуба ушли еще пять полевых игроков. Все они не проходили в состав на Олимпиаду.
Одним из тренеров Китая на Олимпиаде будет Алексей Ковалев. Главный тренер – Айван Занатта. Такая же раскладка у них и в клубе.
Так пока выглядит полный основной состав Китая (без четырех игроков запаса):
- Вратари: Джереми Смит, Хань Пэнфэй, Пэрис О'Брайен;
- Защитники: Джейсон Фрэм, Зак Юйэнь, Райан Спроул, Джейк Челиос, Янь Жуйнань, Чэнь Цзымэн, Чжан Пэнфэй, Тай Шульц, Денис Осипов;
- Нападающие: Спенсер Фу, Тайлер Вон, Кори Кейн, Лукас Локхарт, Итан Уэрек, Брэндон Ип, Ин Руди, Паркер Фу, Янь Цзюньчэн, Чжан Цзэcэнь, Го Цзянин, Чжун Вэй, Сян Сюйдун.
Какие шансы у сборной Китая по хоккею на Олимпиаде-2022
Команды на Олимпийских играх-2022 делятся на три группы по четыре сборные. Каждая сборная сыграет на групповом этапе по три матча. Дальше все они попадут в плей-офф. Китай – главный аутсайдер олимпийского хоккейного турнира. Коэффициент на его победу – 300. Фаворитом в хоккее остается сборная России (2,50). Сборные России и Китая не пересекутся в группе.
Осенью IIHF оценивала готовность китайской сборной к домашней Олимпиаде. Для оценки использовались ноябрьские игры с «Амуром» (4:5, ОТ) и «Авангардом» (1:4). В обоих матчах «Куньлунь» проиграл, но в декабре совет IIHF озвучил решение: Китай сыграет на Олимпийских играх. Так подтвердился статус квоты из 2018 года. Все происходило еще до отказа НХЛ.
На Олимпиаде-2022 выступает и женская сборная Китая по хоккею. В первом матче она проиграла Чехии со счетом 1:3. Важным событием матча стал первый домашний олимпийский гол хоккейного Китая. Мужская сборная оптимистично думает даже о победах. Форвард сборной Китая Брэндон Йип уже сказал, что ее преимущество – сыгранность: «Мы столько лет провели вместе».
Сборная Китая занимает 32-е место в мировом рейтинге. Это означает, что сразу два десятка команд лучше нее. Но они на Олимпиаду не попали.
Так выглядят группы мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022:
Группа А
- Китай;
- Канада;
- США;
- Германия.
Группа B
- Россия;
- Дания;
- Швейцария;
- Чехия.
Группа С
- Финляндия;
- Швеция;
- Латвия;
- Словакия.