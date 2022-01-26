Олимпиада-2022
хоккей на Олимпийских играх-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Олимпиада-2022 #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Прогноз на хоккейный турнир на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

вчера, 22:59

CTK/Global Look Press

Сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде-2022. Ее соперники по группе: Швейцария, Дания, Чехия. Всего в хоккейном турнире участвуют 12 команд.

Котировки букмекеров на итоговую победу конкретной сборной:

  • Россия – 2,50
  • Финляндия – 5,00
  • Швеция – 6,00
  • Канада – 7,00
  • Чехия – 8,00
  • США – 12,00

Китай имеет наименьшие шансы на победу в хоккейном турнире. Коэффициент на его победу – 300. Старт хоккейного турнира запланирован на 9 февраля.

Напоминаем: НХЛ не отпустила игроков на Олимпиаду-2022. Последние Олимпийские игры с участием хоккеистов из НХЛ были в 2014-м. В 2018-м хоккейную Олимпиаду выиграла Россия.

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Источник:
Гол
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