Прогноз на хоккейный турнир на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине

Сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде-2022. Ее соперники по группе: Швейцария, Дания, Чехия. Всего в хоккейном турнире участвуют 12 команд.

Котировки букмекеров на итоговую победу конкретной сборной:

Россия – 2,50

Финляндия – 5,00

Швеция – 6,00

Канада – 7,00

Чехия – 8,00

США – 12,00

Китай имеет наименьшие шансы на победу в хоккейном турнире. Коэффициент на его победу – 300. Старт хоккейного турнира запланирован на 9 февраля.

Напоминаем: НХЛ не отпустила игроков на Олимпиаду-2022. Последние Олимпийские игры с участием хоккеистов из НХЛ были в 2014-м. В 2018-м хоккейную Олимпиаду выиграла Россия.