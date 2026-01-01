Китай (х)

Дата основания
1972 г.
Факт
Участник Олимпиады-2022
Лента
Материалы
Материалы
Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
#хоккей на Олимпийских играх-2022
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