Знаменосец России на Олимпиаде Фаткулина перенесла самоубийство мамы, побои бабушки и дисквалификацию навсегда по ошибке

Кто будет знаменосцем России на Олимпиаде-2022

ОКР объявил имена знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине за сутки до церемонии открытия. Ранее глава ОКР Станислав Поздняков рассказывал, что знаменосцев будет двое, как и на Олимпиаде в Токио: «Организаторы исходят из принципа гендерного баланса».

Для Пекина парой знаменосцев стали конькобежка Ольга Фаткулина и капитан хоккейной сборной Вадим Шипачев. И если Шипачев мелькает в новостях регулярно, то с историей Фаткулиной самое время познакомиться отдельно.

Как Фаткулина выступала на Олимпиадах ранее

Тут все сложно. В Сочи-2014 она выиграла серебро на дистанции 500 м, но через три года МОК лишил ее медали и пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх.

Вскоре МОК изменил решение и оправдал Фаткулину, но на Олимпиаду в Пхенчхан в 2018-м все равно не пустил.

«Меня не только не пригласили в Пхенчхан, меня отстранили, забрали медаль, обвинили в том, чего не было на самом деле! А теперь я понесу флаг... Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания», – сказала Фаткулина после новости о роли знаменосца. Но страдания в жизни причинял далеко не только МОК.

Помимо МОК ее обижали канадцы (снимали тайком и оскорбляли), а Родченков в показаниях сказал про «пухлые щеки»

Из интервью «Р-Спорт» в 2017-м, когда Фаткулина еще не получила оправдание:

«В показаниях (экс-главы московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства WADA) Родченкова был пункт про мои пухлые щеки, и он решил, что я с детства принимаю гормон роста. Я очумела от этого всего. Хорошо, что мне это сказали после соревнований, это было очень «весело».

В Канаде, когда пришла на стадион, некоторые люди вели себя жестоко, они ведь не знают всего. Меня снимали исподтишка на телефон во время разминки, ребята приходили с флагами, на которых была всякая оскорбительная нечисть изображена».