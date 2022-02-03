Знаменосец России на Олимпиаде Фаткулина перенесла самоубийство мамы, побои бабушки и дисквалификацию навсегда по ошибке
Кто будет знаменосцем России на Олимпиаде-2022
ОКР объявил имена знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине за сутки до церемонии открытия. Ранее глава ОКР Станислав Поздняков рассказывал, что знаменосцев будет двое, как и на Олимпиаде в Токио: «Организаторы исходят из принципа гендерного баланса».
Для Пекина парой знаменосцев стали конькобежка Ольга Фаткулина и капитан хоккейной сборной Вадим Шипачев. И если Шипачев мелькает в новостях регулярно, то с историей Фаткулиной самое время познакомиться отдельно.
Как Фаткулина выступала на Олимпиадах ранее
Тут все сложно. В Сочи-2014 она выиграла серебро на дистанции 500 м, но через три года МОК лишил ее медали и пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх.
Вскоре МОК изменил решение и оправдал Фаткулину, но на Олимпиаду в Пхенчхан в 2018-м все равно не пустил.
«Меня не только не пригласили в Пхенчхан, меня отстранили, забрали медаль, обвинили в том, чего не было на самом деле! А теперь я понесу флаг... Это бальзам на душу, настоящий приз за все мои страдания», – сказала Фаткулина после новости о роли знаменосца. Но страдания в жизни причинял далеко не только МОК.
Помимо МОК ее обижали канадцы (снимали тайком и оскорбляли), а Родченков в показаниях сказал про «пухлые щеки»
Из интервью «Р-Спорт» в 2017-м, когда Фаткулина еще не получила оправдание:
«В показаниях (экс-главы московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства WADA) Родченкова был пункт про мои пухлые щеки, и он решил, что я с детства принимаю гормон роста. Я очумела от этого всего. Хорошо, что мне это сказали после соревнований, это было очень «весело».
В Канаде, когда пришла на стадион, некоторые люди вели себя жестоко, они ведь не знают всего. Меня снимали исподтишка на телефон во время разминки, ребята приходили с флагами, на которых была всякая оскорбительная нечисть изображена».
Биография Фаткулиной – это тяжелейшее детство: бедность, смерть мамы, алкоголизм отца, драки с бабушкой
Они с братом остались без родителей, когда ей было шесть лет.
Мама много работала и в один момент совершила попытку самоубийства. «Надо было вызвать скорую, но мы этого сделать не могли. Мобильников тогда не было, звонить по городскому телефону — тоже не выход из положения, детям никто не верил. А когда врачи приехали, было уже поздно».
Фаткулина вспоминала: «Официальной профессии у нее не было, но кем она только не работала… Продавцом, официантом, уборщицей, еще кем-то. Мне кажется, что из-за всех этих финансовых трудностей, проблем и забот с детьми, ситуации с мужем, недостатка любви и внимания она и умерла».
Отец много пил и ушел из семьи. По воспоминанием Фаткулиной, его изменил именно алкоголизм: «Все, что его беспокоило и волновало, — где найти деньги на новую бутылку водки. Родственники по папиной линии сказали, что в 2000 году он умер от пьянки».
Так они с братом стали жить вместе с дядей и 68-летней бабушкой в квартире. Та запретила встречаться с отцом. Но однажды они втайне к нему пришли. «Он не проявил ко мне абсолютно никакого интереса. Стало ясно, что ему эти встречи были не нужны».
Жизнь в новой среде Фаткулина тоже вспоминает без радости:
«Бабушка от нас требовала полного подчинения. Она сама воспитывалась в военных условиях, по-военному и своих пятерых детей воспитала. Так и нас пыталась».
«Меры воспитания порой были очень жесткими и неадекватными. Я пыталась с ней поговорить, подходила и говорила: «Бабуль, что ты делаешь? Ты подойди и объясни, зачем меня бить-то?» Но не всегда это помогало».
«Даже до рукопашного боя дело доходило, вообще жесть. Дошло до того, что меня даже некоторые семьи хотели удочерить, потому что я уже не могла там находиться».
Коньки вытащили Фаткулину к свету: в начале она делила костюм с подругой, а за первую зарплату получила 2000 рублей
Все началось в третьем классе, когда в школу пришла тренер и позвала школьников заниматься конькобежным спортом. На тренировках Фаткулина не очень усердствовала, пока в одном из соревнований не выиграла чашку:
«И меня затянуло: тут еще и призы дают! А потом началось: выдавали коньки, деньги на витамины, выезды на сборы, начали вытаскивать из дома, в прямом смысле вытаскивали. А на следующий год я сама поняла: хочу на сборы, вперед! В девять лет меня отдали в секцию – так все и началось».
Ей выдали старые коньки, а комбинезон надевали несколько девочек: «Утром я тренируюсь, вечером в нем же подруга». После победы на детском чемпионате России у Фаткулиной уже был собственный комбинезон, а потом – личные коньки и кроссовки. «И, наконец, зарплата — 2000 рублей. Мне всего 14 лет было. Круто, да?! Честно, меня эти коньки на ноги подняли. Если бы не они... Лучше об этом и не думать».
Еще победы в спорте принесли собственную квартиру
У Фаткулиной серебро Олимпиады в Сочи и девять медалей чемпионатов мира. Когда ей было 23 года, она с восторгом рассказывала о подаренной за спортивные результаты квартире:
«Я поначалу просто не верила. Мне показывали голые стены, а я и представить не могла, что эта квартира будет из себя представлять, как она будет выглядеть. Помог с ремонтом знакомый дядя. Когда я была не в городе, он мне присылал фотки, показывал, как проходит ремонт. Только когда мебель поставили, поняла и осознала, какое счастье на меня свалилось».
Еще она рассказывала, что тот Светлана Журавлева – тот самый тренер в школе – помогла со сбережениями: «Настояла, чтобы я экономила деньги, завела мне сберкнижку в банке. Поэтому за время ремонта я сумела собрать достаточную сумму для того, чтобы купить всю необходимую в квартиру мебель».
Фаткулина продавала машину ради мужа и не светит личной жизнью
Новости о ней появляются нечасто. У Фаткулиной закрыт инстаграм, а в заголовки вне спорта она попадала только в 2019 году, когда объявила о продаже выигранного на Альтернативных играх автомобиля.
«Муж мечтает о стадионе, чтобы сделать из него детский спортивно-образовательный центр. Где дети занимались бы спортом, изучали английский язык, посещали театральную студию. Будущие атлеты должны быть разносторонне развитыми, а не как в нашем детстве: выбрали спорт, и все. Мир меняется, и нужно соответствовать новым требованиям».
В конце – красивые цитаты о мечтах
«Хочется стать хорошей, самой лучшей мамой для своего ребенка. Хочу, чтобы мой сын или дочка ни в чем не нуждались и были счастливы, не знали той жизни, какую довелось испытать мне».
«Муж у меня очень любит детей. Заменит маму, папу, бабушку и дедушку – всех, кого у меня нету. Меня скорее беспокоит, что надо будет уезжать от ребенка. Я даже от собаки уехать не могу, а как от ребенка уезжать – не представляю. Без сборов ведь никак, нужна система, режим, внутренний баланс должен быть с телом, с мозгами. С ребенком это сложно. Но можно!»